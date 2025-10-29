この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【年金】繰り下げ受給のメリットと向いてる人を元銀行員がわかりやすく解説します！【受給時期】」と題した動画で、元銀行員FPのふみのさんが年金の繰り下げ受給のメリットや適した人の条件について詳しく語った。時期を遅らせて年金を受け取る「繰り下げ受給」には大きな魅力がある一方、「みんながやっているからと安易に選んでしまうと、将来的に数百万円単位で損をする可能性がある」と警告し、「自分に合った選択こそが重要」だと強調した。



動画ではまず「繰り下げ受給とは、65歳からもらえるはずの老齢基礎年金・老齢厚生年金を70歳、最大75歳まで遅らせて受け取れる制度」と定義。1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7％増えていき、「70歳からもらうと、65歳より42％増。75歳なら最大84％増」という具体的な数字を示し、「長生きすればするほどお得になるというのは大きな安心材料」と説明した。



一方で、繰り下げ受給を選ぶ人は2％程度（令和4年時点）とまだ少ないものの、定年延長や働き方の多様化により増加傾向と現状を紹介。「逆に繰り上げ受給もあり、そちらは早く受け取れるが減額。どう選ぶかは本当に個別の事情で変わる」と語った上で、「迷う方のために分かりやすい教材や無料相談も用意しているので活用してほしい」とアドバイスした。



さらに「繰り下げ受給が向いている人の具体例6パターン」を明示。失業手当を満額受け取りたい人、配偶者の遺族年金をもらう可能性が高い人、障害年金の受給リスクが不安な人、60歳以降も働く予定の高収入会社員・公務員、国民年金に未納や免除期間があり将来満額を目指している人、そして独身や頼れる家族がほとんどいない人など、それぞれ「なぜ繰り下げが有利になるか」のポイントをていねいに伝えた。「手当が先、年金は後、の鉄則」「一旦繰り上げすると追納や任意加入の機会を失う」など、元銀行員らしい実務的な視点も光る。



最後にふみのさんは「年金の受け取り方ひとつで生涯の総額が数十万円、場合によっては数百万円変わります」と語り、迷いのある人には「あなた専用のアドバイスを個別に無料でお伝えします。今後もあなたに安心してもらえるよう、寄り添って解説しますので、ぜひLINEの登録や相談を」と呼びかけて動画を締めくくった。