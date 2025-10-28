「peripera」さつまいもコレクション登場♡秋にぴったりな新色メイク4製品

韓国コスメブランド「peripera（ペリペラ）」から、秋の気分を盛り上げる“さつまいもモチーフ”の新色「さつまいもコレクション」が2025年11月8日（土）より順次発売されます♡チーク、アイシャドウパレット、ティント2種、さらには立体オーバー唇を演出するリップペンシルも登場。深まる季節にぴったりなカラーで、メイクのワクワクを楽しみませんか？

新色4アイテムを一挙紹介

「さつまいもコレクション」は、チーク1種、ティント2種、アイシャドウパレット1種という全4製品で展開。

チーク：「シロッピー トック チーク」新2色／9 g／1,540円（税込）【2025年11月8日発売】。ふんわりクリアなピンクピーチ「09 ミルク仕立てのもも」、ミルキーラベンダー「10 ぶどうミルクショット追加」など。

ティント：「インク ジェラブル ティント」新5色／3.7 g／1,430円（税込）【11月8日】。くすみピンク～コーラルまで五色展開。

ティント：「インク ムード グロイ ティント」新3色／4 g／1,210円（税込）【11月8日】。マイルドな蜜芋カラー3色。

アイシャドウパレット：「インク ポケット シャドウ パレット」新2色／6.4 g／1,650円（税込）【11月8日】。ブラウン系09「産地直送、秋の香り」、ピンク系10「当日収穫、甘々ピンク」。

どれも“さつまいも”の甘く季節感たっぷりなカラーがテーマ。ひとつひとつに個性があり、メイクの主役として活躍してくれそうです。

さつまいもカラーで叶える“秋顔メイク”

このコレクションの魅力は、秋の“ほっこり”と“くすみピンク”をひとつにしたカラー設計。

例えばチークの「ふんわりピンクピーチ」や、「ミュートローズ」など、肌なじみの良さにこだわっています。ティント類もツヤ→マットへ変わる質感で、秋服にも馴染みやすく日常使いにも◎。

アイシャドウでは、ブラウン系で陰影をつくる一方、ソフトピンク系で甘さをプラス。まるで“収穫されたてのさつまいも”のように、メイクに新鮮な温かみを添えてくれます♡

季節の変わり目の今、メイクアイテムから秋にチェンジするのもおすすめです♪

今年の秋は“さつまいもカラー”で遊ぼう♡

「periperaさつまいもコレクション」は、2025年11月8日（土）より順次発売。

全4製品、価格は1,210円～1,650円～1,540円など（すべて税込）で、ファーストメイクやギフトにもぴったりなラインアップです。

秋の空気にぴったりなカラーたちで、メイクも気分も“おいしい”変化を♡気になるアイテムは、ぜひ早めにチェックしてくださいね。