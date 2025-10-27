ラクに履けてスタイルUP「ラクしているように見えない」スウェットパンツの実力派

「スタイルUP重視」キレイに穿けるスウェットパンツ

大人がはきやすいスウェットパンツは、部屋着っぽく見えないことが第一条件。そのうえで、スラックスのようにキレイに穿けてスタイルもよりよく見える「つい手にとってしまう」1本を。







スラックスと違うのは素材だけ

ネイビースウェットパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 肉感を拾わないストレートでスマート見え。

ハイウエストのストレートの形に加え、センターシーム入りのデザインにより、とにかくすらりとした脚線をメイク。くびれの位置でウエストひもをきゅっと結ぶとさらにスタイルアップ効果が。とろりと柔らかく、縦落ち感のある質感で、ラクな着心地・キレイな見心地を両得。







カジュアルを品よく変える「ダークグリーンのスウェット」

グリーンスウェットパンツ／エイトンステイプルズ

深いグリーンのクラシカルな色みで、スウェットパンツを大人に似合うアイテムに。しぼったすそ＆落ち感により、美脚につながるテーパードシルエットが完成するため、「ラクしてキレイ」をかなえる即戦力として注目。







