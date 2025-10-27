インターネットの通販サイトなどで、消費者が望んでいない選択肢に誘導する、巧妙な画面作りが横行している。

被害を減らすため、官民で対策を練る必要がある。

ネットで手軽に商品を買える時代になり、電子商取引の市場規模は拡大の一途をたどっている。２０２４年は約２６兆円に上り、１０年間で２倍以上に増えた。

便利さが増す中、詐欺などが後を絶たないが、犯罪に至らない形で、消費者が知らないうちに不利益を被る問題も起きている。

ウェブサイトの画面などを、消費者を欺くような作りにする「ダークパターン」という手口が、新たな社会問題になり始めた。

例えば、商品が潤沢にあるにもかかわらず、「在庫わずか」といった表示で、消費者を焦らせて購入させるのが典型例だ。

登録は簡単だが、解約手続きは面倒で時間がかかるように仕組み、サービスを継続させるようにする手法もある。お試し期間後に、自動的に定期購入へと移行し、気づかないままお金を払っていたということもあるという。

人間の心理的な隙を突くのが特徴だ。選択の判断がゆがめられれば、消費者にとってマイナスとなるだけではない。本当に良い商品が選ばれなくなり、公正な競争も阻害されてしまうだろう。

ダークパターンの被害額は、年１兆円を超えるとの推計もある。官民で対策を考えるべきだ。

ＩＴ大手などで作る民間団体は今月、ダークパターンの被害軽減に向け、新たな制度を始めた。

サイトを審査し、ダークパターンを使っていない、と認定する仕組みを設ける。基準を満たせば、認定マークを付与するという。これにより、事業者は安心できるサイトだとアピールできる。業界の健全化につなげてほしい。

被害を減らすためには、消費者自身が意識を高めることも大切となる。購入や契約を決める前に、一呼吸置くことも有効だ。

海外では規制の動きが強まっている。アマゾン・ドット・コムは先月、不当な手法を用いて有料会員サービス「アマゾンプライム」に誘導したとされる訴訟で、米当局と和解し、２５億ドル（約３８００億円）を支払うことになった。

欧州連合（ＥＵ）は「デジタルサービス法」で消費者を欺くサイトの設計を禁じている。

日本ではダークパターンの定義が定まっておらず、包括的に規制する法律はない。海外の事例も参考に議論を深めたい。