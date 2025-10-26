櫻坂46の「Unhappy birthday構文」が1位獲得！歌詞注目度ランキングにNiziUら初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、10月23日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「Unhappy birthday構文」が初登場。2025年10月29日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。MVの監督を務めたのは、櫻坂46では初となるMasaki Watanabe(maxilla)。楽曲テーマの“誕生日を祝う・祝われる”ことに対しての思いを表現し、さまざまなシチュエーションやカメラワークで楽曲に合わせてめまぐるしく映像を展開。初のセンターを務める3期生・村井優も圧巻のソロダンスを披露しており、最後まで目が離せない映像に仕上がっている。

4位には、NiziUの「▽Emotion」が初登場。2025年11月19日にリリースされるニューアルバム『New Emotion』リード曲だ。豊かな弦楽器の旋律がメロディアスなイントロ、様々な恋の“エモーション”を表すかのような煌めきのあるテクスチャーのシンセサウンド、SNSを活用した恋の作戦で片想いの相手を攻略していく過程を描いた、デジタル時代のラブソングに仕上がっている。

5位には、マルシィの「隣で」が初登場。2025年11月12日にリリースされるニューアルバム『Flavors』収録曲であり、マルシィの代表曲「ラブソング」のアンサーソングとして書き下ろされた。幸せな恋をテーマとした珠玉のラブバラードだ。MV監督は大久保拓朗が務めた。“隣にあなたがいない世界”をコンセプトにしており、大切なひとが隣にいないシーンを描くことで、隣に誰かがいるという当たり前の幸せをそっと浮かび上がらせる映像作品に仕上がっている。

7位には、ポルノグラフィティの「THE REVO」が初登場。2025年11月19日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメシリーズ最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマ曲だ。2016年放送の“ヒロアカ”第1期でもOPテーマを担当した彼らが、9年の時を超え、再びOPテーマを担当。「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた、シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、“脳内の革命”というテーマの歌詞が印象的な1曲となっている。

9位には、平手友梨奈の「失敗しないメンヘラの育て方」がランクイン。2025年10月29日にリリースされる新曲であり、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのEDテーマ曲だ。恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がっている。

※▽はハートマーク

【2025年10月23日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Unhappy birthday構文／櫻坂462位 IDOLIC／中島健人3位 ファンファーレ／玉置浩二4位 ▽Emotion／NiziU5位 隣で／マルシィ6位 HERO／平野莉玖7位 THE REVO／ポルノグラフィティ8位 ラストシーン.／eill9位 失敗しないメンヘラの育て方／平手友梨奈10位 MAGIC／Ado

※▽はハートマーク