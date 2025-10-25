こんな女性と交際したい。どんな男性も惚れる「アゲマン女性」の特徴
「とある女性と交際をした途端に運気が上がった」なんて話を男性から聞いたことがありませんか？ 実際、男性は運気を好転させてくれる女性を密かに探していたりします。そこで今回は、どんな男性も惚れる「アゲマン女性」の特徴をチェックしてみましょう。
｜負担になるような行動をしない
男性は「彼女のせいで自分がやりたいことができない」という状態にストレスを感じてしまいます。そうなると一緒にいても幸せな気持ちになれませんし、女性に気を遣うことに疲弊する結界にもなりかねません。そんな負担になるような行動をせず、背中をさり気なく後押ししてくれる女性を男性は「アゲマン」と感じるでしょう。
｜愚痴や悪口を言わない
人間誰しもネガティブな言葉を言いたくなる時がありますが、それが度を超えると負のオーラを醸すように。そういう女性は決して「アゲマン」とは男性から思われないでしょう。否定的な言葉を使わないことも男性を支える上でとても大切です。
｜発言がいつもポジティブ
発言が常にポジティブなことも「アゲマン」と呼ばれる女性の特徴。例えば「今日ミスった」という男性に対しては、「あなたなら簡単に挽回できるよ」と返してあげます。男性にどんなに落ち度があっても否定的な態度を見せず、男性を前向きな気持ちにしてあげられるのです。
｜ストレスや疲れから癒してくれる
「男性の力になってあげたい」と思っているのもアゲマン女性の特徴。男性のストレスや疲れを癒してあげたいと日頃から思っています。なので、マッサージやスキンケアをしてあげたり、時には黙ってハグしたりなど、献身的な態度を男性に小まめに見せるでしょう。
ただ男性に尽くしているのではなく、男性を思いやって、男性の心と体を癒したり、元気づけたりすることを常に心がけているのが「アゲマン女性」の特徴です。ぜひ自分磨きの参考にしてみてくださいね。
