【ジョンセンムル】初のクッションチーク登場！“水彩画チーク”で叶える血色ツヤ肌♡

韓国を代表するメイクアップアーティストブランド「ジョンセンムル（JUNGSAEMMOOL）」から、クッションタイプの新作チーク「アーティストクッションブラッシュ」が登場します。まるで水彩画のようににじむ血色感とツヤを、トントンと叩くだけで実現。2025年10月18日（土）より全国のロフト・プラザ・shop in（※2）にて先行発売され、11月1日（土）から全国のバラエティショップで順次展開予定です。ブランドを象徴するツヤ肌メイクの新たな一歩として注目を集めています。

ジョンセンムル初の“クッションチーク”が登場

これまでファンデーション分野で圧倒的な人気を誇るジョンセンムルが、満を持して打ち出す初の「クッションチーク」。

クッションファンデの技術を活かした「アーティストクッションブラッシュ」は、トントンと叩くだけで内側からにじむような血色感を演出します。

全8色展開で、自分の肌トーンにぴったりなカラーが見つかるのも魅力。目元（※3）やリップにも使えるマルチユースタイプで、統一感のあるメイクが完成します。

アーティストクッションブラッシュ



価格：1,980円（税込）

内容量：4g

カラーバリエーション：全8色

特徴：水分エッセンス配合でツヤと透明感（※4）のある仕上がり、マルチユース対応

発売日：2025年10月18日（土）先行発売（※1）（※2）／11月1日（土）全国発売

ツヤ肌の名品「スキンヌーダークッション」もチェック

価格：3,520円（税込）

ジョンセンムルを代表するベースメイクアイテム「スキンヌーダークッションファンデーション」も引き続き販売中。

みずみずしい潤いを含んだモイスチャーフィットテクスチャーが、まるで素肌のようなツヤを演出。

ヒューバランシングパウダーで肌本来の色を引き立て、スキンコーティングフィクサーが長時間の透明感（※4）をキープします。

内容量：14g

特徴：ナチュラルグロウ×クリアカバーリング×ナチュラルラスティング

備考：2024年オリーブヤングアワーズ クッション部門1位受賞（※5）

血色とツヤを自在に操る新・チーク体験♡

「アーティストクッションブラッシュ」は、肌に溶け込む自然な色づきとツヤを両立させたチーク。水分エッセンス配合で乾燥しにくく、重ねるほどに透明感（※4）が増します。

ひとつでアイ・チーク・リップを彩るマルチユース仕様で、メイクの幅が広がるアイテムです。

手軽さと仕上がりの美しさを兼ね備えたジョンセンムルの新作は、毎日のメイク時間をもっと楽しくしてくれるはず♪

(※1)店頭発売日となり、購入可能日は各店舗により異なります (※2)一部店舗を除く (※3)ピーチネクターは目元にはご使用いただけません。(※4)メイクアップ効果(※5)2024年オリーブヤングアワーズクッション部門 1位：オリーブヤング売上23.07~24.06＋内部基準

ジョンセンムルのチークでツヤと血色を味方に

ジョンセンムル初の「クッションチーク」は、ブランドの技術と感性を詰め込んだ新しいメイク体験を提案します。どんな肌トーンにもなじむ豊富なカラー展開で、あなたらしい血色美を叶えてくれるはず。

日常のメイクに軽やかなツヤと華やぎをプラスして、ふとした瞬間も自信があふれる自分に出会ってみませんか？♡