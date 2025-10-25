ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の最終章となるシーズン5最終回が、北米では劇場とNetflixで同時公開されることが決定した。ストリーミングのオリジナルシリーズとしては史上初の試みとなる。

米によると、シーズン5の最終回「The Rightside Up（原題）」は、2025年12月31日17時（太平洋標準時）より2026年1月1日まで、米国とカナダの350以上の劇場で上映される予定だ。現時点で公開劇場は発表されていない。

ヒット番組が劇場上映されるケースは過去にもいくつかあり、Netflixは2022年11月6日の「ストレンジャー・シングスの日」に、シーズン4のVol.2を北米各地で上映した。しかし、劇場とストリーミングでテレビ番組のエピソードを同時に初公開するのは今回が初となる。

クリエイターのマット＆ロス・ダファー兄弟は、劇場公開の決定にあたり、「ファンの皆さんに『ストレンジャー・シングス』最終話を劇場で体験していただけることを大変嬉しく思います。僕たちが長年夢見てきたことです」とコメント。「素晴らしい音響と映像、そして満員のファンで埋め尽くされた大スクリーンで観られることは、冒険の終わりを祝う方法として、まさしく完璧だと感じています」として、実現に寄与したNetflixに感謝の言葉を寄せた。

Netflixは長らく、自社作品の劇場公開に消極的だった。2025年初旬、共同CEOのテッド・サランドスは「劇場体験は、ほとんどの人にとって時代遅れのアイデア」だと発言していたが、最近では一部の映画作品を限定公開することで姿勢を軟化させ始めている。2025年夏秋には『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のシングアロング版が劇場公開され、『フランケンシュタイン』や『ナイブス・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』、『ナルニア国物語』の新作映画などの公開が予定されている。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）hあ11月27日（木）10時、VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。

Source: