この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日伊国交160周年および大阪・関西万博開催を記念した特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が10月25日、大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で開幕する。24日にはメディア向け内覧会が行われた。

大阪・関西万博で最大8時間待ちとなった人気パビリオン「イタリア館」で展示された作品の一部を紹介する同展。万博でアジア初公開された、古代彫刻の最高傑作と称される、重い天球を抱えるギリシア神話の巨神アトラス像「ファルネーゼのアトラス」（西暦2世紀）をはじめ、ペルジーノによる油彩画「正義の旗」（1496年）を展示するほか、万博で展示されたものとは異なるレオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」2点も日本初公開される。

同館によると、オンラインチケットは全日程で完売。美術館窓口を含めチケットの販売を中止している。

会期は2026年1月12日まで。

関連記事

大阪・梅田に西日本最大のユニクロ　JR西日本や阪急電鉄とのコラボ商品も

大阪・梅田に西日本最大のユニクロ　JR西日本や阪急電鉄とのコラボ商品も

 綾瀬はるかさん＆松下洸平さん登壇　西日本最大のユニクロ、グローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」がオープン

綾瀬はるかさん＆松下洸平さん登壇　西日本最大のユニクロ、グローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」がオープン

 大阪の夏の風物詩「なにわ淀川花火大会」、今年は秋に開催

大阪の夏の風物詩「なにわ淀川花火大会」、今年は秋に開催
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube