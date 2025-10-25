この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪市立美術館で「天空のアトラス イタリア館の至宝」 大阪・関西万博で人気の巨神アトラス像「ファルネーゼのアトラス」など展示

日伊国交160周年および大阪・関西万博開催を記念した特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」が10月25日、大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で開幕する。24日にはメディア向け内覧会が行われた。



大阪・関西万博で最大8時間待ちとなった人気パビリオン「イタリア館」で展示された作品の一部を紹介する同展。万博でアジア初公開された、古代彫刻の最高傑作と称される、重い天球を抱えるギリシア神話の巨神アトラス像「ファルネーゼのアトラス」（西暦2世紀）をはじめ、ペルジーノによる油彩画「正義の旗」（1496年）を展示するほか、万博で展示されたものとは異なるレオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティコ手稿」2点も日本初公開される。



同館によると、オンラインチケットは全日程で完売。美術館窓口を含めチケットの販売を中止している。



会期は2026年1月12日まで。