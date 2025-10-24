きょう午後2時半ごろ、東京・港区のアメリカ大使館近くで刃物を持った男が暴れ、警備をしていた機動隊員がけがをしました。警視庁は、男を現行犯逮捕しています。

きょう午後2時半ごろ、東京・港区にあるアメリカ大使館近くで警備にあたっていた警視庁の機動隊員らから「刃物を持った人がいる」と通報がありました。

警視庁によりますと、機動隊員らが近くにいた不審な動きをしていた30代くらいの男を職務質問したところ、男がリュックサックと黒のビニール袋からそれぞれ包丁と果物ナイフを取り出し、両手に持って隊員らに差し向けたということです。

隊員らが取り押さえようとしたところ、男が暴れ、20代の機動隊員が右足首の付近を切り、けがをしたということです。

男はその場で公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。その際、「俺の首を絞めて殺してくれ」などと大声で叫んでいたということです。

取り調べに対し、男は容疑を認めていて、「気象庁と警察庁に対する逆恨みです」と供述しているということです。

トランプ大統領の来日を控え、警視庁は都内の各所で機動隊員など警備にあたる警察官を増やしていました。