ハローキティやタイニーチャムのアイスクリームが仲間入り！サーティワン「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」
サーティワンとサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションしたアイスクリームが2025年も登場！
2025年は「ハローキティ」に加えて、双子の妹「ハローミミィ」と、「ハローキティ」のお家に住んでいるお友だち「タイニーチャム」も登場する「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」が実施されます☆
サーティワン サンリオ「ハローキティ」コラボレーション「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」
開催期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）
開催店舗：全国のサーティワン店舗
サーティワンが2024年に初めて実施し、大好評を博したサンリオの「ハローキティ」とのコラボレーション。
2025年も「ハローキティ」のお誕生日である11月1日より「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」が開催されます！
今回発売されるアイクリームには「ハローキティ」に加えて、双子の妹「ハローミミィ」と、「ハローキティ」のお家に住んでいるお友だち「タイニーチャム」も登場。
「ハローキティ」たちがサーティワンの様々なフレーバーとコラボしたビジュアルにも注目です☆
ハローキティ スペシャルダブルカップ
価格：スモールダブル 680円(税込) ／ レギュラーダブル 930円(税込)
※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べます
チャームサイズ：3.5×3cm ※チャームはスプーンから外した状態でのお渡しとなります
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
「ハローキティ」のキュートな魅力たっぷりのスペシャルなダブルカップ。
サーティワンの人気NO.1フレーバー、ポッピングシャワーデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いてきます。
カップにはいろんなお顔のハローキティやモチーフが描かれ、ファンにはたまらないデザインです。
「ハローキティ」をデザインした、トッピングのアイシングビスケットは全部で3種類。
どの絵柄が貰えるかはお楽しみです☆
ハローキティ ダブルカップ
価格：スモールダブル 510円(税込) ／ レギュラーダブル 760円(税込)
※お好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を2コ選べます
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
好きなフレーバーや気になるフレーバーをダブルで楽しめるダブルカップも、オリジナルデザインのカップで登場。
「ハローキティ ダブルカップ」には、「ハローキティ」のお誕生日を記念し、先着で「ハローキティ バースデーピック」が付いてきます☆
※「ハローキティ スペシャルダブルカップ」は対象外です
※なくなり次第、終了となります
※カップのデザインを選べない場合もあります
ハローキティ ダブルカップA
色鮮やかなピンクを基調にしたハローキティ ダブルカップA。
「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が仲良くアイスクリームを楽しんでいる姿がプリントされています。
ハローキティ ダブルカップB
水玉模様の中に「ハローキティ」たちを描いたハローキティ ダブルカップB。
お友だちの「タイニーチャム」も加わったカラフルなデザインがかわいい☆
ハローキティ アップルパイサンデー
価格：各1,370円(税込)
※好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を2コ選べます
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
スリーブサイズ：約6.5×約29cm
※スリーブはカップから外した状態でのお渡しとなります
「ハローキティ」の好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデーが登場！
好きなスモールサイズのアイスクリーム2コに、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、発酵バターの香りとアーモンドの香ばしさが楽しめる、サクサク食感のパイもトッピングしてあります。
さらにキュートなリンゴ型チョコレートに「ハローキティ」「ハローミミィ」「タイニーチャム」のピックをオン。
オリジナルカップにもリンゴがたくさん描かれています。
「ハローキティ アップルパイサンデー」には「ハローキティ」と「ハローミミィ」のリバーシブルスリーブ付き。
表は「ハローキティ」
裏は「ハローミミィ」が刺繍された冬にぴったりの起毛素材で、ドリンクカップやマイボトルに付けて楽しめます。
「ハローキティ」はバナナアンドストロベリー、「ハローミミィ」はキャラメルリボンデザインのリボンを着けているのも注目ポイントです。
ハローキティ シングルサンデー
価格：560円(税込) ※好きなアイスクリーム（スモールサイズ）を1コ選べます
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
好きなスモールサイズのアイスクリームを選べる「ハローキティ シングルサンデー」
アイスクリームの上にダブルのアイスクリームを持った、ピンク色のリボンとお洋服がかわいい「ハローキティ」のチョコレートと、ホイップクリームとカラースプレーがトッピングされます。
カップのスリーブはオリジナルデザインのシールになっているのも特徴。
シールはいろんなフレーバーデザインをイメージしてお着替えした「ハローキティ」たちがデザインされています。
食べたあとも楽しめる、お子さんから「ハローキティ」ファンの方にもおすすめのサンデーです。
ハローキティ アイスクリームセット
価格：スモール 2,990円(税込)／レギュラー 3,550円(税込)
※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を8コ選べます
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
ブランケットサイズ：約90cm×約60cm
好きなアイスクリーム8コを選んで、おうちでアイスクリームを楽しめるアイスクリームセット。
ハートの中から「ハローキティ」たちが覗いているキュートなデザインが使用されています。
カップもサーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインです。
さらに「ハローキティ アイスクリームセット」は、冬に大活躍のオリジナルブランケット付き。
ふわふわ素材のブランケットはポケット付きなので、ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もできて持ち運びにも便利です。
ハローキティ フレッシュパック ミニ
価格：1,450円(税込)※約3人分
※お好きなアイスクリームを選べます
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
バニティポーチサイズ：約9cm×約14cm
好きなアイスクリームがたっぷり楽しめるフレッシュパック ミニも「ハローキティ」が大きくデザインされた限定カップで登場。
お気に入りのあのフレーバーや、今だけしか食べられない限定フレーバーがおうちでたくさん楽しめます。
「ハローキティ フレッシュパック ミニ」は「ハローキティ バニティポーチ」付き。
キルティングのピンクサテン生地でできたポーチは、ラブポーションサーティワンデザインの「ハローキティ」がプリントされたオリジナルデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズです。
「ハローキティ」「ハローミミィ」「タイニーチャム」も登場するアイスクリームが多数ラインナップ。
2025年11月1日より開催される、サーティワンと「ハローキティ」がコラボレーションした「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」の紹介でした☆
※一部店舗では価格が異なります
