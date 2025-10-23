¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡× ½÷À½é¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¡ÖÊÒ»³¤µ¤Ä¤¡×¤¬¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ë»Ð¤µ¤ó¡×¾¾Àî¤ë¤¤¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Æü
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿·Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¼óÁê¤Î²¼¡¢½é¤Î½÷ÀºâÌ³Âç¿Ã¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»²±¡µÄ°÷¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤À¡£¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Î¤¿¤á¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿ÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤È¤âÓñ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÏÈà½÷¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìÂç¤«¤éÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢½÷À½é¤Î¼ç·×¶É¼ç·×´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÍ½÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Èà½÷¤ÈÆ±¤¸1982Ç¯Æþ¾ÊÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇºâÌ³¼¡´±¤ò¼Ç¤¤·¤¿Ê¡ÅÄ½ß°ì»á¡¢¿¹Í§Ê¸½ñ²þ¤¶¤óµ¿ÏÇ¤Ç¹ñÀÇÄ£Ä¹´±¤ò¼Ç¤¤·¤¿º´ÀîÀë¼÷»á¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤é¤ÎÆþ¾Ê»þ¤ËÂçÂ¢Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕÈþÃÒÍº»á¤«¤é¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¢ÌÌÇò¤¤¼Ô¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤·¡×¤È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤«¡£ÊÒ»³»á¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¡£´±Î½»þÂå¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ËÆñ¤¢¤ê¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤¹½ÐÍè»ö¤¬2016Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÎÁ°¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¡ØÊÒ»³¤µ¤Ä¤¡Ù¤¬³°Ì³¾Ê½Ð¿È¡ØÈþ¿Í¸õÊä¡Ù¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈþ¿Í¸õÊä¤È¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ë»Ð¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»²±¡µÄ°÷¤Î¾¾Àî¤ë¤¤»á¤Ç¤¢¤ë¡£°Ê²¼¡¢Åö³ºµ»ö¤òºÆÏ¿¤·¡¢¿·ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÁÇ´é¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ê°Ê²¼¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2016Ç¯6·î30Æü¹æ¤«¤é¤ÎºÆÏ¿¤Ç¤¹¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Åù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡Ú¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Û¡È80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡×¤ÎÅìÂçÂ´¥¢¥ë¡¡ÈþµÓ¤Î¤¾¤¯¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹»Ñ¤â
¡¡ÊÒ»³µÄ°÷¤Î¡Ö·ã¤·¤µ¡×¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÂçºåÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¾¾Àî¤ë¤¤»á¡Ê45¡Ë¤À¡£Âçºå¤Î»ÍÅ·²¦»ûÃæ¡¦¹â¹»¤«¤éÅìÂçË¡³ØÉô¤ËÆþ¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Ë³°Ì³¸øÌ³°÷µ¼ï»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£³°Ì³¾Ê¤Ç¤ÏÆüÃæ´Ú¶¨ÎÏ»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·î6Æü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö¤½¤Î1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÊÒ»³¤µ¤ó¤«¤é¼«Ì±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¤ÎÃæ»³ÂÙ½¨µÄ°÷¤Î¸µ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢6Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤ÎÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤ÎÎý¤êÊâ¤¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃæ»³µÄ°÷¤Ï¿·¿Í¤Î¾¾Àî¤µ¤ó¤ËÊÒ»³¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÂ·¤¤Æ§¤ß¡É¤òÄó°Æ¡¢Èà½÷¤Ë¤âÅöÆü¡¢¾¦Å¹³¹¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÉÜÏ¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿6ÆüÅöÆü¡¢Íë¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÍî¤Á¤¿¡£
¡Ö¾¾Àî¤µ¤ó¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø°§»¢¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡É¤ÈÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¾¾Àî¤µ¤ó¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ1¿Í¤Ç¾¦Å¹³¹¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£¾¾Àî¤µ¤ó¤â¤¤¤¤Ê¤ê¡È¤¢¤ó¤¿¡É¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡×
¡¡¾¾Àî»á¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢Ä«10»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¾¦Å¹³¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÊÒ»³ÀèÀ¸¤¬¤Ê¤¼¤«1¿Í¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢º¤ÏÇ¤®¤ß¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¾¾Àî¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¾¡¼ê¤ËÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤´°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÊýÅª¤Ë¡ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìó1»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¾¾Àî»á¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤âÊÒ»³µÄ°÷¤ÏÃæ»³µÄ°÷¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ»³µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬1Ëç¤âÅ½¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡É¤È¤«¡ÈÂçºå¤Ø¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤ÏÁ´ÉôµþÅÔ¤ÈÊ¼¸Ë¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤ËºâÌ³¾Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡ª¡É¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬ÉÔµ¡·ù¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¾Àî¤µ¤ó¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸´±Î½½Ð¿È¤ÎÈþ¿Í¸õÊä¤Ê¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÀè¤ÎÉÜÏ¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÀ¡¢ÊÒ»³µÄ°÷ËÜ¿Í¤Ï²¿¤È¸À¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤Ï4·î26Æü¤ËÂçºå¤Ç³«¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÂç²ñ¤ËÈà½÷¤ò¸Æ¤ó¤Ç»Ù±ç¼Ô¤òÁ´Éô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ½»»±¾¡¹¤ÎÏÃ¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¸¢¸Â¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾¾Àî»á¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡¢
¡Ö¡Ê¾¾Àî»á¤¬¡Ë¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤Á¤êÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ»³µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ò·ã¤·¤¯¤Ö¤Á¤Þ¤±Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤«¤é9Ç¯¡¢¸ÅÁã¡¦ºâÌ³¾Ê¤ËÂç¿Ã¤È¤·¤Æ³®Àû¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ»³»á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Ï²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ËÉÕ¤½¾¤¦´±Î½¤¿¤Á¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
