【ミッフィー】新コレクションはCASETiFYのかわいいテックアクセサリー！
「CASETiFY（ケースティファイ）」は世界中で愛されるキャラクター「ミッフィー」とのコラボレーションによる新コレクション「Miffy x CASETiFY」を発表。2025年10月23日（木）日本時間17時に発売される。
＞＞＞「Miffy x CASETiFY」コレクションをチェック！（写真8点）
1955年にオランダの絵本作家ディック・ブルーナによって誕生したミッフィー（オランダ語では ”ナインチェ” ）は、好奇心旺盛で優しいウサギの女の子。シンプルなシルエットにドットの目とバッテンの口が印象的で、子どもたちの日常の小さな冒険を通して、世代を超えて愛され続けている。
本コレクションでは、世界を魅了しているミッフィーの人気を際立たせながら、手書きの手紙やヴィンテージ切手の温もりを感じさせる要素を取り入れ、日常のテックアクセサリーをパーソナルで表現豊かな ”思い出の品” へと昇華。封筒をイメージした「Dear ミッフィー レター」デザインは、CASETiFYの人気フォント「Milano」で名前やメッセージをカスタマイズできる特別仕様。ミッフィーの切手デザインをコラージュしたケースをはじめ、遊び心あふれる郵便デザインをあしらったケース、ミッフィーのシグネチャーフォントも登場し、自分好みに個性を表現できるラインナップが展開される。
また、ミッフィーの象徴的なカラーパレットであるブルーナカラー（赤・黄・青・緑）を基調にしたデザインも登場。背面に透明のカットアウトを施し、スマートフォン本体のカラーやミラー仕上げをのぞかせることで、ミニマルなデザインに遊び心をプラスしている。ミッフィーの母国オランダを象徴するチューリップをあしらったケースや、パール調の加工を施したプレートにミッフィーの目と口が描かれた上品なケースも展開。さらに、70周年を記念したビーズチャームやキャラクタービーズが付いたスマホストラップもラインナップに加わり、コレクター必見のアクセサリーが取り揃えてられている。
スマホケースのほかにも、イヤホンケースやLaptop ケース、MagSafe対応アクセサリー（ワイヤレス充電器、MagSafeウォレット、グリップスタンド、カードホルダースタンドなど）も登場、ミッフィーの魅力をさまざまな形で楽しめる。
