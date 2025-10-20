ハーゲンダッツ「クランチアーモンドキャラメル」が秋冬限定で登場！

ハーゲンダッツから、秋冬にぴったりな新作「クランチアーモンドキャラメル」が登場！濃厚なキャラメルアイスクリームに、カリカリ食感のアーモンドとほろ苦いキャラメルソースが絶妙に絡み合い、贅沢でやみつきになる味わいが楽しめます。10月21日から全国で販売開始！アイス好きにはたまらない、この季節限定の逸品をお見逃しなく♪

アーモンドとキャラメルの極上コンビ



「ハーゲンダッツ クランチアーモンドキャラメル」は、秋冬にぴったりの濃厚な味わいを追求した新作アイス。キャラメルアイスクリームと、カリカリとした食感が特徴のアーモンドが贅沢に融合。

アーモンドの香ばしさと程よい塩味がキャラメルの甘さを引き立て、ひと口食べるごとにクセになる美味しさが広がります。

BTS・JINがアンバサダー♡IGINの新フレーバー「SANGKOM」日本で発売開始

贅沢な食感！ダブルコーティングアーモンド



アーモンドには、こだわりのダブルコーティング製法を採用。まず、アーモンドを飴掛けし、その上からホワイトチョコレートで包み込み、カリっとした食感に仕上げました。

この製法で、アイスクリームの中でも食感を楽しみながら、香ばしさと塩味が絶妙なアクセントに。クリーミーなキャラメルと相まって、贅沢な味わいが口の中で広がります♪

ほろ苦キャラメルソースで心もとろける

アイスの天面には、ほろ苦いキャラメルソースがとろ～りと広がり、見た目にも贅沢感を演出。蓋を開けた瞬間から、甘さと苦味の絶妙なバランスが楽しめ、まさに大人のためのアイスクリーム。

見た目の美しさと味の深みが、食べるたびに満足感を与えてくれる一品です♪

贅沢な味わいをこの秋冬に



「ハーゲンダッツ クランチアーモンドキャラメル」は、濃厚なキャラメルアイスクリームとカリカリ食感のアーモンド、ほろ苦いキャラメルソースが三位一体となって、贅沢な味わいを楽しむことができます。

10月21日より期間限定で発売されるこのアイスは、秋冬のひとときを特別なものにしてくれること間違いなし。お見逃しなく♡