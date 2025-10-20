【ハーゲンダッツ期間限定】世界のデザート3種で楽しむ贅沢なひととき♡

秋の訪れとともに、ハーゲンダッツから心ときめく期間限定アソート『世界のデザート セレクション』が登場します。フランスの「クレームブリュレ」、ベルギーの「ベルギーショコラ」、イタリアの「ティラミス」--世界の人気デザートが一度に味わえる夢のような詰め合わせ♡贅沢な味わいとともに、まるで海外を旅しているような気分に包まれて。全国のスーパーやコンビニで、10月21日(火)より数量限定発売です♪

世界のデザートを詰め込んだ贅沢アソート



『世界のデザート セレクション』は、ハーゲンダッツが世界各国のスイーツから3種を厳選した特別なアソートボックス。

第1弾の好評を受けて、今回は秋冬にぴったりな濃厚で上質な味わいをラインナップ。

フランス発祥の「クレームブリュレ」は、カリカリのカラメルチップがアクセントになった香ばしい甘さが魅力。親しい人とシェアすれば、幸せな笑顔が広がること間違いなし♡

ベルギー・イタリアのスイーツも勢ぞろい



ベルギーショコラ

ティラミス

ベルギーの「ベルギーショコラ」は、王室御用達ショコラトリーを彷彿とさせるリッチなカカオの香りがとろけるように広がります。

一方、イタリアの「ティラミス」は、“私を元気づけて”という意味の通り、コク深いマスカルポーネとエスプレッソソースが絶妙なハーモニーを奏でます。

1箱で世界3カ国の味を旅するような体験を、自分へのご褒美にいかが？♡

こだわりが詰まったパッケージデザイン



まるで世界地図のように描かれたパッケージには、“世界のスイーツをめぐるワクワク感”が表現されています。中身は70ml×3フレーバー×2個入りで、希望小売価格は税込1,074円。

見た目も可愛く、手土産やおうち時間のちょっとしたご褒美にもぴったりです。開ける瞬間のときめきも、ハーゲンダッツならではの魔法のひとつです♡

とろける甘さで心まで満たされて



ハーゲンダッツの期間限定アソート『世界のデザート セレクション』は、ひとくちで旅気分が味わえる贅沢なスイーツボックス。

クレームブリュレの香ばしさ、ショコラの濃厚さ、ティラミスの優しい甘みが織りなす幸せな時間を、大切な人とシェアして♡

秋冬の冷たい空気の中、あたたかい飲み物とともに味わえば、きっと心までとろけるような特別なひとときが訪れます。