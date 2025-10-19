＜速報＞国内女子ツアーは最終日がスタート 渋野日向子はパー発進 最終組は午前9時50分ティオフ
＜富士通レディース 3日目◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。
【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています
午前8時16分には、初日に単独首位発進するも2日目に「76」と失速してしまい、21位から最終日を迎える渋野日向子が競技を開始。10番パー5は、フェアウェイからの3打目をピン左奥およそ5メートルに乗せるも決めきれず、2パットのパー発進とした。2日目を終えてトータル8アンダー・首位に並んだ高橋彩華、渡邉彩香、木村彩子の3人が、午前9時50分に最終組としてスタートする。トータル6アンダー・4位タイには福山恵梨、桑木志帆、神谷そら、吉澤柚月、トータル5アンダー・8位タイには稲見萌寧ら、トータル4アンダー・11位タイには佐久間朱莉、菅楓華らがつけている。米ツアー組で、大会歴代覇者でもある古江彩佳はトータル3アンダー・16位。同8時55分にティオフを迎える。
