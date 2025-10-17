“KAWAIIの魔法”がかかる♡クレイツのコテ「マカロンカール」に38mmが新登場！

“うるツヤきゅるん髪”が叶うクレイツの大人気コテ「マカロンカール」シリーズに、待望の38mmが仲間入り♡ヘアサロンシェアNo.1*を誇るクレイツの技術が詰まった新モデルは、髪にやさしく、ふんわり大きめカールを叶える優れもの。使うたびに気分が上がるカラフルなデザインと安心の機能性で、毎日のスタイリングがもっと楽しくなりそうです♪（*セイファート調べ）

コテ初心者にもおすすめ♡「マカロンカール 38mm」の魅力

“ KAWAIIの魔法 ”がかかるコテとして話題の「マカロンカール」から、38mmが登場。やわらかく大きめのカールを作れる38mmは、ロングヘアやゆる巻き派にぴったりのサイズ。

アイロンパイプとプレートには、髪にうるおいを与える【クレイツイオン(R)】加工を採用し、キューティクルを整えながらツヤ髪をキープします。

5段階の温度調節機能付きで、LEDインジケーターがカラフルに光る仕様も嬉しいポイント♡

「マカロンカール」は32mmと38mmの2サイズ展開♪

2025年5月に発売された「マカロンカール 32mm」に続き、ふんわり質感を演出できる38mmがラインナップ。髪の長さやなりたいスタイルで選べるようになりました。

どちらのサイズも全4色（フランボワーズ／シトロン／ミント／カシス）展開で、インテリアにも馴染むキュートなデザイン。

コードは360度回転し、自動電源OFF機能も搭載。安全性と操作性の高さで、毎日のスタイリングをもっと快適にしてくれます。

マカロンカール 32mm／38mm（全4色：フランボワーズ・シトロン・ミント・カシス）



価格： 各6,930円（税込）

温度設定： 120℃／140℃／160℃／180℃／200℃（5段階調節）

発売日： 38mmは2025年10月17日予約開始、11月7日販売開始

販売場所： クレイツ公式オンラインショップ／全国の家電量販店

重量： 約320g（38mm）／約300g（32mm）

電源： 単相100-240VAC

コード長： 約2.0m

加工仕上げ： クレイツイオン(R)加工

毎日を“きゅるん”に彩る♡「マカロンカール」で理想のヘアに

うるおいとツヤ、可愛さを兼ね備えた「マカロンカール」は、あなたの“なりたい髪”を叶える魔法のコテ♡32mmと38mmの2サイズ展開で、どんなスタイルにもマッチ。

クレイツイオン(R)加工や温度調節機能など、髪想いの工夫が満載です。「マカロンカール」で、毎日のスタイリングをもっと自由に、もっとKAWAIIに楽しんでみてはいかがでしょうか♪