『ハイスクール！奇面組』39年ぶり新作アニメ制作で来年1月放送 一堂零役・関智一らキャスト7人発表
テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』の完全新作アニメが制作され、フジテレビ系のノイタミナ枠（毎週金曜23：30〜）で2026年1月より放送されることが決定した。新作アニメは前作（1985〜87年）の最終話放送以来、39年ぶりとなる。スタッフ＆キャスト情報も公開され、奇面組の一堂零役を関智一、冷越豪役を武内駿輔、出瀬潔役を松岡禎丞、大間仁役を小林千晃、物星大役を戸谷菊之介、クラスメイトでヒロインの河川唯役を白石晴香、宇留千絵役を長谷川育美が担当する。
【動画】濃いキャラ続々登場！公開された『ハイスクール！奇面組』新作映像
『ハイスクール！奇面組』は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
今回の新作アニメに漫画の原作者・新沢基栄氏は「時代設定や声優さんが変わり、新しい映像になった『奇面組』が、原作や前のアニメを全く知らない若い人たちにどのように見られるのか楽しみです。もちろん、原作や前のアニメのファンの方たちの反応も楽しみです。自分も楽しみにしています」と喜びのコメントを寄せた。
新作アニメの制作は、アニメーションスタジオ・セブンが担当。監督は、映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』や、Perfume、星野源、藤井風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛けた関和亮が務め、アニメーションの監督に初めて挑戦する。
公開されたイメージMVで使用されている楽曲は、旧アニメーションの主題歌になっていた「うしろゆびさされ組」を河川唯（CV：白石）と宇留千絵（CV：長谷川）がカバーし、楽曲は現代風にアレンジされている。
ティザービジュアルでは、スマホの画面上に奇面組5人の姿が描かれており、SNSのような画面の中、こちらをのぞき込む一枚になっている。また、右下には「奇面組」を模したスタンプ、左下には唯や千絵のコメントを見ることができる。
■一堂零役：関智一コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
『奇面組』が大人気のあの頃。自分も共に学生時代を過ごしました。奇面組のみんなや唯ちゃん千絵ちゃんと一緒に遊びたいなぁと憧れてました！そんな自分が、一堂零くんを演じる時が来ようとは！新生奇面組のみんなと楽しく変態します（笑）
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
ダンスと楽器！特に楽器！今からでも出来るけど、あの頃から始めて、続けておけば良かった！親の言うことは正しかった、のだ！お母さんの言う通り今になってやりたくなったよ！
■冷越豪：武内駿輔コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
学ランアフロ、豪を担当します武内です。豪くんを演じられる事は、なんだかご縁を感じられるような気がして嬉しいですね。昔、直属のとある大先輩に「たけ、高い声出せ！(重低音)」と居酒屋で言われたことがあります。こういう事ですか？と勝手に問いかけながら、アフレコに臨んでいます。豪くんを破滅…ではなく不滅のキャラクターにするべく、色々なアプローチをしていこうと思います。輝け!あずき色の学ラン!よろしくお願い致します。
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
100円から始められる小口投資を始めます。ビットコインを「今買っておけ」と言われ始めたタイミングで購入。金は上がり続ける一方なので、積立で購入します。僕なりの理想のポートフォリオを完成させたいですね。
■出瀬潔役：松岡禎丞コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
出瀬潔を演じさせて頂きます松岡禎丞です。現場は人数が多くカオス状態ですが、とても勢いがあります！何でもやってOK！みたいな空気感になってます！(笑)その熱量を感じ取れる作品になってると思いますので、楽しんでいただけたらと思います！
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
あの時の自分がいたから、今の自分があると思うので、何もせず同じ日常を送りたいですね。
■大間仁役：小林千晃コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
この度、大間仁の声を担当させていただくこととなりました。小林千晃です。時は令和となり、さまざまな作品やコンテンツが増えましたが、そんな今だからこそ笑いの中に愛情が詰まっている本作が沁みる瞬間がアフレコ中何回も訪れました。きっと皆様の心にも寄り添い、笑いを届けてくれる作品になると思いますので、是非楽しみにお待ちいただけますと幸いです！
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校時代はバイトや趣味に時間を費やして、どの部活にも所属していなかったので、陸上部やテニス部等、当時入ろうか悩んでいた部活に入部したいですね。他校と交流試合をして切磋琢磨した後に県大会で戦う…そんな熱い青春も過ごしてみたかったです。
■物星大：戸谷菊之介コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
物星 大役を演じさせていただきます！戸谷菊之介です！乙女チックなものが好きで、個性豊かな“奇面組”の中でも独特な空気をまとっている大くん。1日3回おフロに入るらしいです。僕と同じだなと思いました。お風呂って気持ちいいですよね。
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
いま、苦いものが嫌いなので、学生時代から苦いものをたくさん食べておき、苦いものへの耐性をつけ、大人になったら苦いものを食べられるようにしておけばよかったなと思うので、苦いものをたくさん食べたいです。あと、恋をしたいです。
■河川唯役：白石晴香コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
河川唯役を務めさせていただく白石晴香です！唯ちゃんは名の通りかわゆい女の子なのですが、正統派ヒロインかと思いきや…意外と変わっているところもあり、個性的な所が魅力的です。この作品は収録でも笑いを堪えるのが大変なくらいコミカル要素が強いのですが、奇面組の言葉にハッとさせられる事もたくさんあります。今の時代にこそ届いて欲しいメッセージが詰まった楽しい作品ですので、是非アニメの中の奇面組に会いに来てください！よろしくお願いします！
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
学生時代はお仕事や習い事に注力していたので、もし戻れたらスポーツ系の部活に入って『スポ根青春』を味わいたいです！大変そうだなと思いつつ、部活の中でしか生まれない絆の強さや、忍耐力があると思うので、やってみたいなと思います。あとは…寄り道にも憧れがあります！アフレコで下校中のガヤを録る時に私は「ねぇクレープ食べて帰らない？」と言いがちなのですが、これは完全に自分がやってみたかった放課後の過ごし方を引きずっているからだろうなぁと…（笑）。もし学生時代に戻れたら、クレープの亡霊を救いたいですね！
■宇留千絵：長谷川育美コメント
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
宇留千絵の声を担当します、長谷川育美です！この役を任せていただけて光栄です。毎話毎話予想の斜め上を遥かに飛び越えていく“奇面組”のメンバーに戸惑ったり呆れたり笑ったり…千絵ちゃんと気持ちを共有しながら『ハイスクール！奇面組』の世界を楽しんでおります！アフレコ現場ではブースの空気が薄くなるくらいドタバタ賑やかにアフレコしてますよー！是非放送をお楽しみに♪
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
高校の時が人生で1番無気力だったので、部活や習い事に打ち込むとか、もしくは友達と遊びまくるとか、とにかくなんでもいいから"これに夢中だった！"ってものを作りたいなぁ…
■関和亮監督コメント
あのアニメ『奇面組』が帰ってきます。僕自身学生時代に出会っている作品です。大人になった僕たちがあの頃の気持ちのまま作品に向き合えていることを光栄に思うこと。また、そう思わせてくれる『奇面組』のパワーに元気をもらえる作品になっています。日々感じる嫌なことだったりをひと時だけ忘れさせてくれるこの５人の活躍と、それを取り巻く様々なキャラクターを楽しんでいただけたら幸いです。懐かしさと新しい発見を感じ取っていただけたら！奇面フラーッシュ！
■西川鷹司（アニメーションディレクター）コメント
元気が出るアニメになれれば…！と思っております。混迷が続く社会、色々な困難が生まれてきております。そんな中、元気があれば何でもできる！とまでは言えませんが、元気がなければ何も始まらないでしょう。活気があった８０年代ギャグマンガの代表的作品が、「現代アニメ業界の健康食品的ポジションで復活」それを念頭に置いて、制作を頑張りたいです。
■村越繁（シリーズ構成）コメント
昭和を代表するギャグ漫画の一つであり、今なお様々な形態で語り継がれる『奇面組』。令和の今、登場するキャラクターたちを見ていると、より一層「いろいろあるだろうけど、日々の悩みなんて一緒に笑い飛ばそうぜ！」という力強さを感じます。その「はちゃめちゃな面白さと勢いと顔面力」はもちろん、この時代にこそ響く「個性を貫き通す生き様と変態力」を感じて頂けたら嬉しいです。
■阿部由佳（キャラクターデザイン）コメント
元々作品の大ファンで、『奇面組』無くしては今の私は存在しません。こうしてキャラクターデザインという立場で皆さんに作品を届けられることになり、心から光栄でその喜びに毎日“しぱたしぱた！”しています。関係者の皆様、そして新沢基栄先生に心から感謝いたします。一度見たら忘れられない、あの唯一無二のインパクト。1980年の連載スタートから45年経った今でも色褪せていません。有形文化財として来世に語りつぐべき顔面です。
■Night Tempo（劇中歌プロデュース）コメント
リスペクトする作品に1秒でも関わることができてとても光栄です。 レトロという文脈のもと、原曲を再構築するリメイクをしました。 キャラクターの魅力が曲にとても似合っていて、面白い曲になりました。たくさん愛してください！
