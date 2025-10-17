ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

レトロなのに今っぽくてかわいい！ 2000年代スタイルの【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中！

ニューバランスのスニーカーは、2000年代の流麗なランニングスタイルを現代に提案するユニセックスモデル「ML408」である。レトロな雰囲気を持ちながら、現代的な快適性を備えた一足だ。

「ML408」は、白を基調としたスポーティールックにレトロファッションを彷彿とさせるアクセントカラーで彩られたデザインが特徴である。

アッパーには耐久性と通気性に優れたシンセティックレザー(人工皮革)とメッシュが採用されており、長時間の着用でも快適さを保つ。

足に心地よくフィットする「PL-1ラスト」を採用しており、多くの人に快適な履き心地を提供する。また、ソールユニットにはクッション性とグリップ性に優れた素材が使われており、日常の様々なシーンで安定した歩行をサポートする。

レトロなスタイルと現代の快適性を融合した「ML408」で、毎日の足元をスタイリッシュに、そして軽やかに彩ろう。