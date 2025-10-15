「そろそろ服買わなきゃ、、」→【大人のしまむら】で！ 40・50代の「おしゃ見えアイテム」

朝晩の空気が冷たくなり、いよいよ本格的に秋が到来。肌寒さに対応できる秋服を買い足したい人も多いのでは？【しまむら】の大人向けブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」からは、気負わないのにおしゃれに決まる秋服が続々と登場中。カジュアルな着こなしでもきちんと感を演出できるアイテムは、ミドル世代のワードローブで活躍するはず。

楽ちんなのにおしゃれ見えするイージーパンツ

【しまむら】「ワイドイージーパンツ」\1,639（税込）

ダンボールニット素材を採用した、ラフすぎずシャレ見えが狙えるイージーパンツ。ワイドなシルエットで楽に穿けるのも、着心地を大事にしたいミドル世代に嬉しいポイントです。デザイン性の高いトップスと合わせれば、気負わない大人のカジュアルミックススタイルに仕上がりそう。

コーデの鮮度を上げるチェック柄バルーンパンツ

【しまむら】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

1点投入でコーデのアクセントになる、チェック柄のワイドパンツ。たっぷりと生地を使ったバルーンシルエットが可愛らしく、レトロな雰囲気のチェック柄とマッチします。ぱっと目を惹く総柄ですが、落ち着いた配色でシックな印象があり、幅広いトップスとなじみそう。足首が見える丈なので、重たい印象にならずバランスの取れた着こなしが叶うかも。

爽やかな色合いで華やぐボーダートップス

【しまむら】「ワイドボーダープルオーバー」\1,419（税込）

秋コーデの主役になってくれそうな、バイカラーのボーダー柄プルオーバー。ネイビーと鮮やかなグリーンの組み合わせが新鮮な印象です。定番のボーダートップスでありながら、肩落ちシルエットや短めの着丈、袖口のリブ仕様など、こだわりの詰まったディテールが着映えるポイントに。シンプルなデニムパンツやチノパンと合わせるだけで、ぐっとこなれた大人カジュアルな装いに仕上がります。

ふわふわチャームが大人可愛いトートバッグ

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

使いやすさもおしゃれも叶えてくれそうな、シンプルでクリーンなデザインのトートバッグ。季節感を手軽に演出できる、フワフワのチャームが華やかなアクセントです。チャームをバッグの内側にしまえば、ベーシックで上品な印象に。コーデやシーンに合わせて使い分けられるので、持っておくと頼りになりそう。秋服を引き立てる落ち着いたカラー展開も魅力です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S