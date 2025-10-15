¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥×¥ì¥·ー¥º¥ó2ÀïÏ¢Â³·ç¾ì¡Ä³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1»î¹ç
¡¡10·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¥Üー¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¤ÇNBA¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£117－124¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡¢¥¢¥è¡¦¥É¥¹¥ó¥à¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥í¡¢¥Þ¥¿¥¹¡¦¥Ö¥¼¥ê¥¹¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥Öー¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï2Ê¬18ÉÃ¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢0－18¤Î¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£¥®¥Ç¥£ー¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÇÁê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢29－37¤È8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇºÇ½é¤Î12Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î2Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬3ÉÃ¤«¤é¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥Ö¥¼¥ê¥¹¡¢¥®¥Ç¥£ー¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£55－67¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬39ÉÃ¤Ë¥²ー¥àºÇÂç24ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£¤½¤Î¸å¤â·ÁÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Ï¥®¥Ç¥£ー¤¬25ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³Æ®¡£¥Ö¥¼¥ê¥¹¤¬20ÆÀÅÀ¡¢¥¸¥§¥Ü¥ó¡¦¥«ー¥¿ー¤¬17ÆÀÅÀ¡¢¥Ç¥¤¥ì¥ó¡¦¥Æ¥êー¡¢¥É¥¹¥ó¥à¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤¬¤¤¤º¤ì¤â11ÆÀÅÀ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ï»Ä¤ê1»î¹ç¡£17Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢23Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÎ×¤à¡£¡¡
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä 124－117 ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º
DEN¡Ã37¡Ã30¡Ã37¡Ã20¡Ã¡á124
CHI¡Ã29¡Ã26¡Ã28¡Ã34¡Ã¡á117