土曜あさの人気番組『朝だ! 生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に、WEST.の茺田崇裕が中継リポーターとして登場して1か月。最近では、その適正に疑問を持つ声も少なくない。

【写真】確かに読みづらいけど…茺田に名前を間違えられた神尾楓珠

「同番組の中継リポーターの前任は中丸雄一さんです。2022年、25年間にわたり務めてきたラッシャー板前さんのあとを受けて抜擢されましたが、昨年の不倫報道によって出演が見合わせとなり、コーナー自体も“無期限休止”に。以降は週替わりでさまざまなタレントが出演してきましたが、今年8月、番組公式サイトで中丸のコーナー終了が発表されました」（テレビ誌ライター、以下同）

そして、9月6日の放送で中丸の後任として新コーナーに抜擢されたのが茺田だった。

「9月13日の初登場では、故郷・兵庫県姫路市からレンコン畑を中継。泥に足を取られ、『アーッ!』と叫びながら転倒しかけるハプニングに見舞われましたが、『すごいの出た!』と笑顔でレンコンを掲げ、視聴者を和ませました。その“全力ぶり”はSNSでも話題になりました」

それから1か月。Xを覗いてみると、こんな声が散見できる。

《相槌うるさいし、コメントズレてるし、いいところがない、見ていてイライラする》

《滑舌悪いし、急に奇声を上げたりして耳障り、朝の番組に合わない》

《ゲストの神尾楓珠さんの名前間違えるとか失礼すぎ》

《頂きますも言わずにパスタにがっついてる。礼儀知らず》

など、リポートの“初々しさ”よりも落ち着きのなさを指摘する声が目立つ。

「そうした声はごく一部ではありますが、視聴者の目についてしまうのもわかりますね」というのは、さる芸能プロ関係者だ。

「4日の放送では、愛媛の四国中央市のキウイ農家から中継リポート。スタジオゲストの神尾楓珠さんに呼びかける際、『スタジオゲストの、そうですね、神尾、しゅ……ごめんなさい神尾楓珠さん』と噛んでしまいました。またキウイを使ったパスタを口にする際、確かに『いただきます』を言わずに食べ始めるなど、細かな所作に厳しい視線が向けられているのは事実です」

翌11日は京都駅近くの新スポット「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」を取材したのだが……。

「茺田さんは冒頭、『本日私はJR京都駅近く、今週オープンしたばかりの新しいミュージアム“チームラボ バイオ……ヴォルテックス、京都という所にお邪魔しております”と、またもや、うまく言い切れず、たどたどしい入り方をしていました。

また、茺田さんが床を飛び跳ねるアトラクションに大はしゃぎ。『見て!』『はっ!』『スゴイ!』『最後どうなるんですか!?』『うぇー! ウワーー!』と絶叫。興奮するあまり、何を伝えたいのか分からないリポートをしていました」

続けてこの芸能プロ関係者はこう語る。

「茺田さんはグループの中でも天然キャラとして知られ、ツッコミがあって笑いが生まれるタイプ。無邪気な明るさは長所ですが、落ち着いて見たい層との“温度感”はまだありそうです」

『旅サラダ』ファンの信頼をつかむまでには、まだ時間がかかりそうだ。