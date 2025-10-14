カウンセラー・作家のRyota「妬まれているサインは“攻撃・皮肉・離れない”」人間関係の注意点を明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「【要注意】妬まれている証拠7選／勝手に差を感じて攻撃する人の言動がこれだ！」と題した動画を公開。動画内でRyota氏は、日常に潜む“妬み”がどのような言動としてあらわれるのか、実例を交えて徹底解説した。
冒頭でRyota氏は「妬みっていうのは、相手と自分の差を感じて、その差を埋めたいって思うネガティブな言動なことなんですよ」と妬みの本質を指摘し、妬まれているときの典型的なサインを7つ紹介した。
まず最初のチェックポイントとして挙げたのは「マウントを取られること」。「相手はあなたに負けてるって思ってます。相手が確実に勝っている内容でマウントを取ってくるのは、あなたを下に見たい・自分が安心したい心理の現れ」とコメント。マウント行為は、実は自信のなさやコンプレックスの裏返しだという。
続いて、「他の人に対しても勝ってるアピールをする」「あなたの価値を下げる発言を繰り返す」「皮肉が増える」といった行動も妬みの典型だと列挙。Ryota氏は「自分の成功が周囲の評価や優劣でしか測れない人は、自慢やアピールに走る傾向が強い」とし、「本人に確固たる自信があれば、他人と比較すらしない」と語った。
また、「嫌味を言うのに、離れない」「真っ先に成功話を持ってくる」「こちらが悔しがると喜ぶ」といった粘着的ともいえる特徴にも言及。「妬む人はあなたを基準にして執着しがち。SNS監視や噂話など、距離を取ってもまとわりつこうとする」と独自見解を披露している。
自身の体験談も交え「私も過去に皮肉を言われていたが、相手は自分の劣等感や焦りをぶつけていただけ」と振り返る場面もあった。
最後は「こちらの情報を与えれば与えるほど、相手はもっと妬む。妬みやすいと感じたら距離を取る、あるいは失敗談を先に話してガス抜きするのもアリ」と対処法も紹介。「相手が自尊心を取り戻せば関係は対等に戻る。必要以上に気にしないことが大切です」と動画を締めくくった。
冒頭でRyota氏は「妬みっていうのは、相手と自分の差を感じて、その差を埋めたいって思うネガティブな言動なことなんですよ」と妬みの本質を指摘し、妬まれているときの典型的なサインを7つ紹介した。
まず最初のチェックポイントとして挙げたのは「マウントを取られること」。「相手はあなたに負けてるって思ってます。相手が確実に勝っている内容でマウントを取ってくるのは、あなたを下に見たい・自分が安心したい心理の現れ」とコメント。マウント行為は、実は自信のなさやコンプレックスの裏返しだという。
続いて、「他の人に対しても勝ってるアピールをする」「あなたの価値を下げる発言を繰り返す」「皮肉が増える」といった行動も妬みの典型だと列挙。Ryota氏は「自分の成功が周囲の評価や優劣でしか測れない人は、自慢やアピールに走る傾向が強い」とし、「本人に確固たる自信があれば、他人と比較すらしない」と語った。
また、「嫌味を言うのに、離れない」「真っ先に成功話を持ってくる」「こちらが悔しがると喜ぶ」といった粘着的ともいえる特徴にも言及。「妬む人はあなたを基準にして執着しがち。SNS監視や噂話など、距離を取ってもまとわりつこうとする」と独自見解を披露している。
自身の体験談も交え「私も過去に皮肉を言われていたが、相手は自分の劣等感や焦りをぶつけていただけ」と振り返る場面もあった。
最後は「こちらの情報を与えれば与えるほど、相手はもっと妬む。妬みやすいと感じたら距離を取る、あるいは失敗談を先に話してガス抜きするのもアリ」と対処法も紹介。「相手が自尊心を取り戻せば関係は対等に戻る。必要以上に気にしないことが大切です」と動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
カウンセラーが警鐘「傷つける人ほど自らも苦しむ」ブーメラン現象を解説
カウンセラー・作家Ryota「人付き合いがしんどい人が増えたのは“防衛的な回避欲求”と“比較の時代”のせい」
カウンセラーが警告 意地悪な人の“因果応報”――「チャンスも信頼も大切な人も失う結末」
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。