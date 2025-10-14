この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「【要注意】妬まれている証拠7選／勝手に差を感じて攻撃する人の言動がこれだ！」と題した動画を公開。動画内でRyota氏は、日常に潜む“妬み”がどのような言動としてあらわれるのか、実例を交えて徹底解説した。



冒頭でRyota氏は「妬みっていうのは、相手と自分の差を感じて、その差を埋めたいって思うネガティブな言動なことなんですよ」と妬みの本質を指摘し、妬まれているときの典型的なサインを7つ紹介した。



まず最初のチェックポイントとして挙げたのは「マウントを取られること」。「相手はあなたに負けてるって思ってます。相手が確実に勝っている内容でマウントを取ってくるのは、あなたを下に見たい・自分が安心したい心理の現れ」とコメント。マウント行為は、実は自信のなさやコンプレックスの裏返しだという。



続いて、「他の人に対しても勝ってるアピールをする」「あなたの価値を下げる発言を繰り返す」「皮肉が増える」といった行動も妬みの典型だと列挙。Ryota氏は「自分の成功が周囲の評価や優劣でしか測れない人は、自慢やアピールに走る傾向が強い」とし、「本人に確固たる自信があれば、他人と比較すらしない」と語った。



また、「嫌味を言うのに、離れない」「真っ先に成功話を持ってくる」「こちらが悔しがると喜ぶ」といった粘着的ともいえる特徴にも言及。「妬む人はあなたを基準にして執着しがち。SNS監視や噂話など、距離を取ってもまとわりつこうとする」と独自見解を披露している。



自身の体験談も交え「私も過去に皮肉を言われていたが、相手は自分の劣等感や焦りをぶつけていただけ」と振り返る場面もあった。



最後は「こちらの情報を与えれば与えるほど、相手はもっと妬む。妬みやすいと感じたら距離を取る、あるいは失敗談を先に話してガス抜きするのもアリ」と対処法も紹介。「相手が自尊心を取り戻せば関係は対等に戻る。必要以上に気にしないことが大切です」と動画を締めくくった。