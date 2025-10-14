¡ÖOneDrive¤ÎAI¤Ë¤è¤ë´éÇ§¼±¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë3²ó¤À¤±¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤Ç¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬·ãÅÜ
Microsoft¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëOneDrive¤Ë¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤òÇ§¼±¡¦Ê¬Îà¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÇ¯¤Ë3²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ç¼¨ÈÄ¤ÎSlashdot¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Microsoft's OneDrive Begins Testing Face-Recognizing AI for Photos (for Some Preview Users) - Slashdot
¤¢¤ëSlashdot¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤òMicrosoft¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ØOneDrive¡Ù¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¸¢¸Â¡Ù¤Î²¼¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØOneDrive¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀßÄê¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ë3²ó¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼Åê¹Æ¤·¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÖFeature(µ¡Ç½)¡×¤ÎÍó¤Ë¡ÖPeople section¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖOneDrive¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î´é¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÇ¯¤Ë3²ó¤À¤±¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀßÄê¹àÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Ð¡¼¤òº¸(µñÈÝ)¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ð¡¼¤Ï±¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÀßÄê¤Î¹¹¿·Ãæ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡ØÇ¯¤Ë3²ó¡Ù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ²¼Éô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMICROSOFT PRIVACY STATEMENT(Microsoft¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ)¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖGroup photos by people(¿ÍÊªÊÌ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿)¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Î´é¤ò¼±ÊÌ¤·¡¢¿ÍÊª¤´¤È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Group photos by people - Microsoft Support
https://support.microsoft.com/en-us/office/group-photos-by-people-21065f48-c746-48ad-a98a-cbe4631631bc
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¿ÍÊªÊÌ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÊÝÂ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëWayback Machine¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2023Ç¯11·î¤Î»þÅÀ¤«¤é¶áÆü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤¤¤¦É½µ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Slashdot¤Î±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMicrosoft¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖOneDrive¤¬¤³¤ÎÀßÄê¤ÏÇ¯¤Ë3²ó¤·¤«¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Î3²ó¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë3²ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¸µÆü¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÆüÉÕ¤Î3²ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ð¡¼¤òº¸¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ë±¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥°¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Microsoft¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥Ó¥å¡¼ÈÇ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ÏÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Slashdot±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¿ä¿ÊÇÉ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¤¥óµ¡Ç½¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢OneDrive¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖOneDrive¤Ï³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Microsoft 365¤ª¤è¤ÓSharePoint¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼µ¡Ç½¤ÈÀßÄê¤ò·Ñ¾µ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±ÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ºâÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³èÆ°²È¤Î¥½¥ê¥ó¡¦¥¯¥í¥½¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥×¥È¥¤¥óÊý¼°¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¤éÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¤¤Ä¤Ç¤âµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢Ç¯3²ó¤È¤¤¤¦À©Ìó¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢OneDrive¤ÎAI¤Ë¤è¤ë´éÇ§¼±¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯3²ó¤À¤±¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Microsoft¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ÎÌÌÅÝ¤ÇÇÏ¼¯¤²¤¿Í×·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Microsoft¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Microsoft only lets you opt out of AI photo scanning 3x a year | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=45551504
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëMicrosoft¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤ÎÈó¿Í´ÖÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈMicrosoft¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ÎAI¥¹¥¥ã¥óµ¡Ç½¤òÉÑÈË¤Ë¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀøºßÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Microsoft¤ÎÀ©Ìó¤ÏÉÑÈË¤Ê¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆMeta¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼ÀßÄê¤ò1¥«·î¤´¤È¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£