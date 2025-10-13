【10月13日〜10月19日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年10/13〜2025年10/19の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2025年10/13〜2025年10/19のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
＜金運＞
趣味や特技が収入をもたらす予感があります。新しくビジネスを始めて収入を得たり、誰かのために能力を使い、謝礼をもらうということがあるかもしれません。そのほかにも、コンクールやコンテストで入賞して、賞金を手にする可能性も。いずれにしても、得意なことや好きなことがお金をもたらす鍵となるでしょう。今週は、とことん追求してみてください。もしかすると、副業が本業を上回る収入になるかもしれません。
＜仕事運＞
絶好調な仕事運にある週です！ポジティブな思考が宿り、ノルマや目標達成に向けて、全力で仕事に打ち込めるでしょう。少しでも成功が見えると、ますますその勢いが増していきます。さらにモチベーションがアップし、もっと頑張ろうという気になれるはず。そのためにも、今週は苦手なことは後回しにして、得意なことから取り組んでみてください。すぐに成果が出て、最高の仕事運をより効果的に活かせるでしょう。
ラッキー食材▶かまぼこ
■◆2025年10/13〜2025年10/19のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもより忙しくなってしまうかもしれません。やるべきことに追われる可能性が高まる時期です。そんなときは考えるよりも行動することが大切。そうすれば、いつの間にかやるべきことが済んでいて、自由な時間も確保できます。
＜金運＞
今週は安定を求める運気にあります。落ち着いた環境にいることで、金運が上昇していくでしょう。そのためには、快適な居場所を手に入れるのが◎。お金は自宅や職場などを居心地よくするために使うことです。最近よい睡眠がとれていないと感じるのなら、思い切ってベッドを新調したり、カーテンを変えてみたりするのが吉。ぐっすり眠ることができれば、仕事や勉強の能率が上がり、収入アップを引き寄せられるでしょう。
＜仕事運＞
仕事場の模様替えが吉です。オフィスやデスク周りの整頓をしたり、インテリアを変えたりするのが◎。快適な空間を手に入れると、気分も変わって作業能率がアップするでしょう。バリバリと働き、ノルマ以上の仕事をこなせるかもしれません。また、居場所を定めるのも、仕事運を上昇させる鍵です。もし、不安定な働き方をしているのなら、より安定した雇用を今週中に探してみてください。落ち着けば、能力を最大限に発揮できるようになるでしょう。
ラッキー食材▶グリーンアスパラガス
■◆2025年10/13〜2025年10/19のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの中にやる気が生まれやすい時期。あらゆることを要領よくこなせるときでもあるので、やるべきことを早く終わらせて時間が余ったりしそう。隙間時間ができたら好きなことをするとさらに効率が上がります。
＜金運＞
情報通や専門的な知識を持つ人との交流が金運を上昇させる鍵になります。もしお金に関する悩みがあるのなら、そういった人に相談してみましょう。見落としている問題点を指摘してもらえたり、画期的な解決策を伝授してもらえたりするかもしれません。それから、お金に関するセミナーに参加するのにもよいときです。投資や貯蓄などについて学べば、もっと金運を引き寄せられるようになるでしょう。
＜仕事運＞
博識な人との交流が、今週の仕事運をアップさせる鍵です。知識や情報が豊富な人と話すことで、多くの学びがあるでしょう。ビジネスチャンスや、仕事を成功へと導くヒントが得られるかもしれません。ですから、今週はどんなに忙しくても、人づき合いを大切にするのが◎。フットワークを軽くして、積極的に人との出会いを作るようにしてください。この1週間にできた人脈が、将来のキャリアを変えることになるかもしれません。
ラッキー食材▶豆苗
■◆2025年10/13〜2025年10/19のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週の運気は安定していて、忙しさが落ち着く可能性もあります。時間ができたときは家族と一緒にアートを楽しめるような場所に行ってみて。芸術に触れるとあなたの心が落ち着いて、よりよい運気を呼び込むことにもつながります。
＜金運＞
金銭チャンスが到来します！今よりも収入がアップする転職先や、いい儲け話が舞い込む兆しがあります。新しいことをスタートするためには何らかの費用が必要かもしれませんが、今週は思い切って出費するのが◎。その支出が、この先何倍にも成長して戻ってくる可能性があるでしょう。それから、今は自分磨きのために優先的にお金を使うのがおすすめ。あなたが気分良く過ごせれば、ますます金運が上昇するはずです。
＜仕事運＞
多忙かつ、動きのない仕事運です。大きな成果を上げることも無ければ、これといった問題も起きず、淡々と膨大な業務をこなすことになるでしょう。こんなときは、空いた時間の自分磨きが◎。高度な知識や技術を学んだり、仕事に役立つ機材や服を新調したりするのがおすすめです。出費がかさむかもしれませんが、後にそれが仕事のチャンスをもたらすでしょう。忙しいときですが、同時にプライベートも充実しそう。おかげでストレスなく働けるでしょう。
ラッキー食材▶ひき肉
■◆2025年10/13〜2025年10/19のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は思いつきで行動してしまいがち。休日にお金がかかるような場所に行こうと家族を誘って反対される可能性も。そんなときは頑固にならず、家族も満足できる方法を考えて。そうすれば、あなたも充実した時間を過ごせます。
＜金運＞
衝動買いの誘惑に注意！今週は感情のコントロールが効きづらい気配があります。値段の安さや一時の気の迷いで、必要のないものを購入したり、申し込みをしてしまったりということがありそう。こんなときの外出時には必要な現金だけを持ち歩くのが安全です。ネットショッピングなどでも誘惑に負けて無駄遣いしてしまう気配があるので、できるだけ使用しないのが賢明。そうすれば、後悔するようなお金の使いかたを避けられるでしょう。
＜仕事運＞
現状に不満を感じそうな週です。「このままでいいのかな…」とモヤモヤする中で、変化を求めたくなるでしょう。挑戦してみたい仕事や人生の目標などが見つかるかもしれません。ただし、今週は現状維持が無難です。すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれませんが、見切り発車で実行すると、あっという間に壁にぶつかってしまいそうです。まずは情報を集め、じっくりと計画を練るためにこの1週間を使うようにしてください。
ラッキー食材▶アボカド
■◆2025年10/13〜2025年10/19のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はマイナス思考になりがち。ちょっとしたことで深く落ち込んでしまうかもしれません。そこに忙しさも加わると心身共に疲れ切ってしまいそう。つらくなる前に休憩の時間をとるなど、自分を労るようにすれば運気も回復します。
＜金運＞
今週は何かと勘がさえるでしょう。ただ、金銭に関しては直感にだけ頼るのは危険です。高額なものの購入や申し込みなどをするときは、きちんと情報を集めたり、信頼できる人の意見を参考にしたりすること。また今週は、失敗するとなかなか立ち直れないようです。そのため、リスクの高い賭けに出るのは考えもの。確実な方法だけを取るようにしましょう。今は地道に働き、コツコツとお金を貯めるのが一番安全な手段です。
＜仕事運＞
オンオフの切り替えが重要な仕事運にあります。ずっと働きづめではストレスが溜まるでしょう。イライラして、簡単な作業でミスをしてしまうかもしれません。それに、この時期は、落ち込むとなかなか立ち直れない運気にあります。ですので、常にポジティブでいられるように工夫するのが大切。疲れたら休み、自分の時間を確保するようにしましょう。そうすれば、無事に1週間を乗り切れるに違いありません。
ラッキー食材▶たら
■◆2025年10/13〜2025年10/19のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたと同じような環境で生活している人と縁がありそう。新しく知り合ったり、友人と話すことで意気投合する可能性があります。家事情報や簡単レシピを共有することで、お互いの生活が充実するかもしれません。
＜金運＞
普通とは違う方法で収入が得られる気配があります。常識や理想にこだわらず自由に考えを巡らせることで、画期的な儲けのアイデアがひらめくでしょう。そのためにも、今週は視野を広げることを意識するのが鍵となりそう。馴染みのない場所や苦手意識のある人と、あえて関わるようにするのが吉です。新たな世界から刺激を受けて、素晴らしい発想が湧いてくるかもしれません。それがさらなる金運をもたらすことに繋がるでしょう。
＜仕事運＞
自由を求める運気に。その影響で、職場の規則やルールが窮屈だと感じてしまいそうです。自営業の場合も労働意欲が下がり、「何もしたくない！」と思ってしまうかもしれません。そういうときには、思い切って休みを取るのが◎。嫌々働いても仕事に身が入らず、ダラダラと無駄に時間が過ぎてしまうでしょう。それに、やる気がないと集中力に欠け、ミスをしてしまいかねません。ですので、無理はしないこと。最低限の部分だけこなし、あとは自由に過ごしてください。
ラッキー食材▶ちりめんじゃこ
■◆2025年10/13〜2025年10/19のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期は何となくやる気がなくなってしまいそう。すべてがスローペースになる可能性が高いのです。家事などを後回しにして、後から忙しくなってしまう…なんてことも起こりがちに。頭の中で計画を立てておくことで効率的に。
＜金運＞
絶好調の金運にある週です。これまでの努力や頑張りが実ってボーナスや利益、利息などを得られるかもしれません。金銭的に余裕が出るので、つい野心が湧いてしまうかもしれませんが、今週はギャンブルめいたことに手を出すのは禁物。一獲千金を狙うのではなく、地道にコツコツと励むほうが、最終的により多くの財を手にできるでしょう。そのためにも結果を急がず、長期的な視野で考えるようにしてみてください。
＜仕事運＞
周囲の期待を受け、野心が湧き上がる気配。過去に諦めた仕事に、再びチャレンジしたくなるかもしれません。今週は上昇している仕事運の影響で、頑張れば頑張っただけの成果が得られます。ですので、思い立ったら行動して◎。その一方で、ルールを守るようにはしてください。規則を破るようでは、周りの賛同や協力を得るのが難しくなります。いい意味で保守的でいるのが、この時期の仕事を成功させる秘訣でもあるでしょう。
ラッキー食材▶小松菜
■◆2025年10/13〜2025年10/19のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は海外に縁があるとき。海外の映画を鑑賞したり、外国にまつわる情報を集めると意外な発見がありそう。自分の生活に取り入れることも可能な美味しいレシピを見つけたり、素敵な家具や小物と出会える可能性が。視野を広く持って。
＜金運＞
いつもより理想が高くなる今週は、何かとお金がかかる気配があります。ブランド品が欲しくなったり、高級な場所に出掛けたくなったりするでしょう。また、海外に興味が湧き、旅行や語学の勉強をしたくなりそうです。出費がかさむかもしれませんが、妥協は禁物です。ここは少々背伸びしても、本当に欲しいものを手に入れましょう。金銭的なプレッシャーがやる気を刺激し、金運を上昇させることに繋がるかもしれません。
＜仕事運＞
好奇心旺盛な運気にあります。キャリアに関しても、いろいろな可能性を意識するようになるでしょう。もしかすると、過去に経験のない職種が気になるかも。競争率が激しい職場や、難しい資格や試験合格が必須ということもありそうです。けれど、この時期は妥協は禁物。「やりたい！」という思いを尊重しましょう。高い目標でも、この時期なら運気が後押ししてくれます。生き生きと努力できるに違いありません。
ラッキー食材▶パイナップル
■◆2025年10/13〜2025年10/19のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
この時期は喜怒哀楽が激しくなりがち。感情のコントロールには注意が必要です。忙しさをひとりで抱えてしまうと、家族の前で爆発してしまう可能性もあります。気持ちがマイナスになっていると感じたら早めに気分転換して。
＜金運＞
好調な金運にあります。予想外の支出に悩まされることなく、予算の範囲内で生活できるでしょう。貯金をスタートするのにも絶好のタイミング。金銭的に余裕があるなら、無駄遣いをせず貯めるのが◎。その一方で、腐れ縁に悩まされる気配もあります。済んだことをクヨクヨ悩んだり、イライラして、散財してしまうかもしれません。そんな今週は、感情をコントロールするのが課題。情緒が安定すれば、落ち着いて貯金もできるでしょう。
＜仕事運＞
仕事に没頭できる週です。気が散ることなく、集中して作業に取り組めるでしょう。夢中になって働いて、あっという間に勤務時間が終っていることもあるかもしれません。時間のロスがほとんどなく、1日の終わりには心地よい疲れと充実感を感じられそう。その一方で、感情のコントロールがうまくできないときです。そのため、職場の対人関係で揉めてしまうかも。それを避けるためにも、集中して働くのがいいでしょう。
ラッキー食材▶しょうが
■◆2025年10/13〜2025年10/19のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は出会い運がよい時期なので、友人や知人を増やすチャンス。新しい友人といろいろな話ができるようになりそうです。お互いの生活や環境について、本音で語り合えるようになる可能性も。グチを発散する場ができて生活が充実します。
＜金運＞
人付き合いとお金が密接に関係してくる週です。今週は、人とのよい出会いが巡ってくる気配がある一方で、面倒な問題に巻き込まれる可能性も高いでしょう。特に金銭が関わることには注意が必要。優柔不断で周囲に流されやすいときですが、少しでも不安を感じたら断る勇気を持って。もし自分で決められないなら、信頼できる人に相談してみてください。そうすれば、後悔するようなお金を使い方を避けられるでしょう。
＜仕事運＞
素晴らしいビジネスパートナーと出会える予感。その人物によって才能を見出されることもあれば、欠点を補ってもらえることもあるでしょう。そのおかげで、仕事がはかどるようになるでしょう。ですので、今週はそんな存在を見逃さないようにするのが課題。そのためには、人とマメにコミュニケーションをとるのが◎。腹を割って本音で話をすれば、長所と欠点の両方を相手に正しく理解してもらえます。その結果、最高のパートナーシップが生まれることもあるでしょう。
ラッキー食材▶エリンギ
■◆2025年10/13〜2025年10/19のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は想定外の出来事が起こるかもしれません。突然のアクシデントで家事をやる時間がなくなってしまうなど、忙しさに拍車がかかりそう。慌てると余計に時間的余裕が失われるので、そんなときは少し落ち着いて対処すると乗り切れます。
＜金運＞
健康管理が金運上昇の鍵となる週です。病気をすると医療費が掛かったり、収入が減少してしまったりと家計にも影響が。それを防ぐには、健康的な生活のためにお金を使うのが◎。栄養バランスのよい食事や運動を心がけ、睡眠環境の改善などに支出するのがおすすめ。また、心労が溜まりやすい時期なので、ストレス解消も重要です。仕事や勉強ばかりせず、たまには息抜きを取り入れてください。心身の調子がよいことで、お金を引き寄せられるでしょう。
＜仕事運＞
仕事に関することにお金を使うのがいいとき。機材を揃えたり、スーツなど装いを新調したりするのが◎。また、セミナーやトレーニング、通信教育などを受けたいと思っているなら、今週に申し込みをするのがおすすめ。スキルアップすれば、仕事のチャンスがめぐってくるようになるはず。ですので、まずは現状を見直すようにしてください。そして、必要なことに出費するようにすれば、仕事運が上昇を始めるでしょう。
ラッキー食材▶ごぼう
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
