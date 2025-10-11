この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アーバンリポートが、Youtube動画『【どうなる？】空中都市プロジェクトが中止に…！"博多コネクティッド"の行方は！？』を公開。アーバンリポートさんが、福岡市が推進する都市再開発事業「博多コネクティッド」の現状と今後について、JR九州による空中都市プロジェクト中止のニュースを交えながら詳しく解説した。



アーバンリポートさんはまず「福岡市は規制緩和により都市再開発を促進する事業を進めており、天神ビッグバンに続き、2019年から博多コネクティッドを開始しました」と博多・天神の２大拠点で都市開発が進行している現状を紹介。「九州最大のターミナル駅である博多駅を中心に、空港とのアクセスやビルの高さ制限といった都市特有の課題と向き合いながら、新たな都市基盤をつくり上げている」と述べた。



そして、博多駅半径500m圏内で2028年までに竣工する再開発プロジェクト『博多コネクティット』が順調に進んでいることを解説。「当初目標を上回る26棟のプロジェクトが進行中で、今後も福岡市の成長を大きく支えていく」と地域の活況ぶりを強調した。現在建設中の西日本シティ銀行本店本館建て替えについても「航空法の高さ制限下でも延べ床面積7万5,000平米という大規模な再開発。駅直結で人の流れやにぎわいを生み出すランドマークになる」と期待感をにじませた。



一方、「博多駅の空中都市構想が建設費高騰で中止されたのは、大きなニュースでした」と語り、「JR九州はすでに準備工事に約60億円を投じていましたが、コスト増大の影響で計画断念となった」と背景を詳述。構想の中には「最先端複合ビルや歩行者空間の充実など、かつてない都市イメージの変革も期待されていた」とし、惜しむ声も伝えた。



しかし最後にアーバンリポートさんは「今回のプロジェクトは中止になってしまいましたが、JR九州の本拠地として、別の形での博多駅周辺への開発投資を期待したい」と前向きに締めくくり、「博多駅は陸の玄関口として、今後もますますの発展が期待されます」と今後の博多コネクティットの動向に注目を促した。