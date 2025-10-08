気象庁は８日、台風２３号（ナクリー）が発生したと発表しました。日本の南の海上を進む非常に強い台風２２号とあわせ、現在、ダブル台風の状態となっています。

【写真を見る】【台風情報】台風23号が発生、非常に強い台風22号と“ダブル台風”に 伊豆諸島に「特別警報」 沖縄・九州・関東に接近のおそれ【最新進路と雨風シミュレーション】

台風２３号

気象庁によりますと、８日１５時、フィリピンの東の北緯１９度００分、東経１３８度０５分において、熱帯低気圧が台風２３号になりました。

台風は１時間におよそ３０キロの速さで北北西へ進んでいて、中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

その後、１１日から１２日にかけて沖縄や九州に接近する見込みで、１１日１５時には、中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されています。

台風２２号

非常に強い台風２２号（ハーロン）は、９日に非常に強い勢力を維持し、伊豆諸島に最も接近する見込みです。

気象庁は８日午後、伊豆諸島の八丈島と青ヶ島村に「暴風・波浪特別警報」を発表。これまでに経験したことのないような記録的暴風や高波となるおそれがあるとして、命を守る最善の行動をとるよう呼びかけています。

台風の中心は、９日３時には青ヶ島の西南西約８０キロの北緯３２度２０分、東経１３９度００分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１９０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

９日１５時には関東の南東の北緯３３度３５分、東経１４２度３０分を中心とする

半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２４０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

１０日１５時には日本のはるか東の北緯３４度１０分、東経１５６度００分を中心とする半径１５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風はこの後、温帯低気圧に変わる予想です。