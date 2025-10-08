「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」が7日（火）に行われ、欧州王者のペルージャが日本王者のサントリーサンバーズ大阪にセットカウント3-1で勝利した。

2024-25シーズンの欧州チャンピオンズリーグ優勝チームとして欧州王者の実績を引っさげて来日したペルージャ。大同生命SV.LEAGUE MEN王者のサントリー相手に、来日から1日という強行日程にもかかわらずその実力を発揮し見事に勝利した。

ペルージャの石川祐希はフル出場。度重なるサービスエースで日本の観客を沸かせた。そのサーブについては、「1セット目に5番方向に打っていた時にミスが多かったので、監督からもう1番6番に打って流れを掴んでと言われたので、そこから狙いを変えました。そこに髙橋（藍）選手だったりリベロの小川選手がいたので、狙っているように見えたかもしれませんけど、そういう意図は決してありませんでした」と笑った。

白星こそ掴んだものの、チームの状態はまだまだ。「完成度はまだまだ低いと思っていますし、世界選手権終わってから合流したメンバーもいるので、今日と明日の試合は全員揃ってできる試合なのでそこからチーム力は上がっていくと思っています、イタリアリーグ開幕までに今日以上、明日以上のチームを作る必要があるので、その一つのきっかけに明日いい状態で戦いたいと思います」と今のチーム状況を明かした。

8日（水）の試合が2025年に石川が日本でプレーする最後の試合となる。その試合に向けては「明日は今日以上のクオリティーのバレーができると思いますし、僕が日本の皆さんの前でプレーできるのは明日が（今年）最後になるので、いいプレーを皆さんに見せたいと思いますし、僕自身もこの大会を楽しみたい」と語った。

8日の試合も有明アリーナで19時開始予定だ。