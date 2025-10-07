富士急ハイランド内「リサとガスパール タウン」で秋を満喫！10月8日はリサとガスパールが出会った記念日って知ってた？
【写真を見る】シャインマスカットのケーキやフラッペ♪「AUTUMN FESTIVAL 2025」in 富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」
フランス生まれの大人気絵本シリーズ「リサとガスパール」。今年は日本語版出版25周年のスペシャルイヤー！ とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」に注目です！
その世界観に浸れるのが富士急ハイランドに併設されている「リサとガスパール タウン」。
「リサとガスパール」の世界初のテーマパークで、エントランスを抜ければそこはパリの街並み！エッフェル塔や噴水庭園が広がり、絵本の中のようなカフェやショップで「リサとガスパール」の世界を楽しむことができます。
タウンは紅葉をイメージした「秋を体感できる」装飾で彩られ、各飲食店では期間限定のメニューを味わえます。山梨県産のシャインマスカットや巨峰など様々なぶどうを使ったケーキやもみじの形をした可愛らしいデニッシュなど盛りだくさん。涼やかな秋の風が吹く中、目でも口でも秋を味わえるはず！
またイベント開催期間中の10月8日（水）はリサとガスパールが出会った大切な記念日である「であいの日」。それを記念してセレモニーやナイトバブルショーを実施予定。
さらに1店舗あたり1,000円以上購入すると金箔ステッカーをゲットできるステッカープレゼントキャンペーンも開催中。
今月オープンしたばかりの飲食店「Harry's kitchen(ハリーズキッチン)」も要チェック。
見どころ満載の「リサとガスパール タウン」で秋を思いっきり楽しみましょう！
■「AUTUMN FESTIVAL 2025」
■開催期間 ：2025年10月4（土）〜11月3日（祝・月）
■◇「AUTUMN FESTIVAL 2025」でしか味わえない限定フェアメニューが多数登場！
タウン内のカフェやレストランでは期間限定のオリジナルフェアメニューを多数販売中。
隣接するホテル「ハイランドリゾートホテル＆スパ」のパティシエが手掛けたスイーツを楽しむことができる「レレーヴ サロン・ド・テ」にも、シャインマスカットをふんだんに使用したケーキやフラッペが登場。プレミアムなひと時を過ごせるアフタヌーンティーセットは事前予約が必要なので注意してくださいね！
■フェアメニュー 一覧
＜レレーヴ サロン・ド・テ＞
・季節の瞬間ショート〜山梨県産シャインマスカット〜 1,500円
・シャインマスカットフラッペ 900円
・オータム アフタヌーンティーセット 9,500円
（※2日前までに要電話予約 TEL：0555-22-1000）
＜カフェ ブリオッシュ＞
・もみじデニッシュ 320円
・くりーむパン（シャインマスカットジャム入り） 320円
・山梨県産ぶどうジュース 700円
＜パティスリー＞
・秋限定チャンククッキーレーズン 380円
＜LA BANANE＞
・〜山梨県産秋の特大赤ブドウ〜フローズンブラックビート 680円
※表示価格はすべて税込み
■◇ショップでは秋の新作商品が続々入荷！
タウン内のショップにも秋の新商品が続々と入荷。リサとガスパールのぬいぐるみや使い勝手のいい靴下やタオルは秋にぴったりのモカカラー！リサとガスパールのラベルがかわいいワインも秋のお土産にぴったりです！
■◇ステッカープレゼントキャンペーン
1店舗あたり1,000円以上を購入すると、金箔ステッカーをプレゼント。もみじの部分がゴールドに輝く、飽きっぽい色合いがオシャレなスペシャルステッカーです！
対象店舗は「リサとガスパール タウン」内の飲食店及びショップです。
■◇新店舗Harry's kitchen（ハリーズキッチン）登場 フェア限定メニューも
ケバブをメインとしたしょっぱい系のワンハンドフードが楽しめる専門店がオープン。ジューシーなお肉がたっぷりのボリューミーなのケバブやチーズがとろけるチーズドッグ、小腹にちょうどいいロングポテトなど、写真映え抜群のメニューが盛りだくさん！「AUTUMN FESTIVAL 2025」の限定メニューもあるのでチェックしてみてくださいね。
＜Harry's kitchen＞
・ケバブサンド 850円
・ケバブラップ 1,100円
・ロングポテト 850円
・チーズドッグ 700円
・グレープアイラン 600円
（「AUTUMN FESTIVAL 2025」の限定メニュー）
※アイランは中東や中央アジアを中心に愛されているヨーグルト飲料のこと。
■◇リサとガスパールが出会った「であいの日」イベント開催
10月8日はリサとガスパールが出会った特別な日。マフラーを交換してトワトモになった記念日なんです。これをお祝いするイベントを開催！
■開催日
2025年10月8日（水）
■内容
＜セレモニー＞
リサとガスパールが特別衣装で登場！直接触れ合うことができるグリーティングを17:00より実施します。リサとガスパールに会えるチャンスです！マフラー交換前のふたりが見られるかも？
＜ナイトバブルショー＞
日の入りを過ぎた17:30からは、音楽に合わせて夜空にシャボン玉が輝くロマンチックなショーを開催します。観覧無料なので誰でも見ることができます！
バブルアーティストチーム「バブルワークス」がお届けする特別イベントで、大人から子どもまで楽しめる圧巻のナイトバブルショーを楽しめます。
河口湖の紅葉まつりやもみじ回廊など、紅葉を楽しむための多くのスポットがある富士急ハイランド周辺。観光の際に「リサとガスパール タウン」でも秋を味わってみてはいかがでしょう。自分のお気に入りの“秋の味覚”を見つけてみてくださいね。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
文＝みやしま