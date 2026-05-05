ソルファスのポップアップストア開催♡珠玉の韓国美容を体感できる7日間

韓国発ラグジュアリービューティーブランド「Sulwhasoo（ソルファス）」が、2026年5月6日（水）から5月12日（火）まで、@cosme TOKYO ポップアップストア1階にて期間限定イベント「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」を開催します。60年にわたる高麗人参研究と独自の美意識が融合した空間で、ブランドの世界観と珠玉のエイジングケア*をたっぷり体感できる注目イベントです。

ソルファス人気製品を一堂に体験

会場では、ブランドを代表する2大シグニチャー製品「潤燥（ユンジョ）ファーストケア アクティブセラム」「滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート ジンセン リジュブネイティング クリーム」をはじめ、サンベクライン、クレンジングラインなど幅広いアイテムが揃います。

初めてブランドを体験する方には、「潤燥（ユンジョ）ファーストケア アクティブセラムVI セット」5,720円（税込）がおすすめ。

内容は、ファーストケア アクティブセラムVI（30mL）、同4mL、エッセンシャル ファーミングクリーム（5mL）、ジェントル クレンジングフォーム（50mL）。ソルファスの魅力を気軽に試せる豪華セットです。

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来場者限定の豪華特典に注目

潤燥（ユンジョ）エッセンス

滋陰生（ジャウムセン）クリーム

イベントでは5つの没入型空間を巡るスタンプミッションを実施。すべてクリアすると、スロットマシンチャレンジに参加できます。

参加者全員に「潤燥（ユンジョ）エッセンス」と「滋陰生（ジャウムセン）クリーム」の体験サンプル各3包をプレゼント。

ジャウムセン4種サンプルキット

ユンジョ3種サンプルキット

オリジナルポーチ

さらに当選者にはオリジナルポーチやサンプルキットなど嬉しい景品も用意されています。

また、購入者限定プレゼントも充実。滋陰生（ジャウムセン）コンセントレートGRクリーム30mL購入で人気サンプル3種から2種選択、50mL購入で4種サンプルキットを進呈。

※特典はなくなり次第終了となります。

母の日にも嬉しいギフトサービス

期間中は、韓国伝統の包み文化から着想を得た「智函包（ジハムボ）」特別包装サービスも登場。対象商品購入で、ポジャギを現代的にアレンジした上品なラッピングを利用できます。

対象商品は、ファーストケア アクティブセラムⅥ（60mL）、コンセントレートGRクリーム（30mL／50mL）、コンセントレートGRクリーム リッチ（30mL／50mL）、コンセントレートGRセラム（30mL／50mL）、コンセントレートGRセラムAP（20g）です。

母の日ギフトにもぴったり♡

美しさと癒しを叶える特別な7日間

営業時間は11:00～21:00。混雑状況により入場制限の可能性があります。

ソルファスの世界観に浸りながら、スキンケア体験や限定特典、ギフト選びまで楽しめる贅沢なポップアップストア。この春、自分磨きの時間を過ごしたい方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♪