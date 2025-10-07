ミッキーマウスとフォッシルがコラボ！夢と魔法が詰まった新作ウォッチ登場
フォッシルがディズニーとのコラボレーションで、2025年10月6日から新たにミッキーマウスウォッチを発売します。今回は、宇宙飛行士に扮したミッキーが登場する、夢と魔法の詰まったデザイン。ディープブルーのダイアルにミッキーの手が時を刻むこの時計は、機械式自動巻きであり、世界限定1,008本というプレミアムなアイテムです。ぜひチェックしてみてください！
宇宙飛行士ミッキーが時を刻む！夢のウォッチ
フォッシルの新作「ディズニー・ミッキーマウス アストロノートウォッチ」は、宇宙飛行士に扮したミッキーマウスが特徴の限定モデルです。
ミッキーの手が時針と分針を形作り、土星モチーフが秒針に。ダイアルのディープブルーと、宇宙をイメージしたデザインが見るたびにワクワク感を与えてくれます。
ホワイトセラミックコーティングのステンレススティールケースと、レッドアクセントが効いたナイロンストラップが、まるで宇宙にいるような気分にさせてくれます。
世界限定1,008本！ミッキー×フォッシルの特別デザイン
この特別なウォッチは、世界限定1,008本で販売されるプレミアムなアイテムです。シースルーケースバックにはミッキーのカスタムアートとシリアルナンバーが刻まれ、唯一無二の魅力を発揮。
自動巻きムーブメントを搭載しており、手に入れることで、時を超えたファンタジーを毎日楽しむことができます。10月6日から先行発売が始まるので、気になる方はお早めにチェック！
フォッシルの新作ウォッチで魔法の時間を
ミッキーとフォッシルが作り上げたこの限定ウォッチは、シンプルでありながらも魔法のような世界観を持っています。
銀河の星々と宇宙を感じさせるデザインで、時間を刻むたびにワクワク感を楽しむことができます。手元に魔法を宿したい方や、ディズニーファンにはたまらない一品。
数量限定なので、是非この機会をお見逃しなく♪
ミッキーと共に魔法の時間を
「ディズニー・ミッキーマウス アストロノートウォッチ」は、フォッシルとディズニーのコラボレーションで生まれた特別なアイテムです。
宇宙飛行士に扮したミッキーと、精巧なデザインで時を刻むその姿は、どんな瞬間も夢と魔法を感じさせてくれます。
限定1,008本のプレミアムウォッチなので、早めに手に入れて、魔法の時間を一緒に楽しんでください♡