ミッキーマウスとフォッシルがコラボ！夢と魔法が詰まった新作ウォッチ登場

フォッシルがディズニーとのコラボレーションで、2025年10月6日から新たにミッキーマウスウォッチを発売します。今回は、宇宙飛行士に扮したミッキーが登場する、夢と魔法の詰まったデザイン。ディープブルーのダイアルにミッキーの手が時を刻むこの時計は、機械式自動巻きであり、世界限定1,008本というプレミアムなアイテムです。ぜひチェックしてみてください！

フォッシルの新作「ディズニー・ミッキーマウス アストロノートウォッチ」は、宇宙飛行士に扮したミッキーマウスが特徴の限定モデルです。

ミッキーの手が時針と分針を形作り、土星モチーフが秒針に。ダイアルのディープブルーと、宇宙をイメージしたデザインが見るたびにワクワク感を与えてくれます。

ホワイトセラミックコーティングのステンレススティールケースと、レッドアクセントが効いたナイロンストラップが、まるで宇宙にいるような気分にさせてくれます。

世界限定1,008本！ミッキー×フォッシルの特別デザイン



この特別なウォッチは、世界限定1,008本で販売されるプレミアムなアイテムです。シースルーケースバックにはミッキーのカスタムアートとシリアルナンバーが刻まれ、唯一無二の魅力を発揮。

自動巻きムーブメントを搭載しており、手に入れることで、時を超えたファンタジーを毎日楽しむことができます。10月6日から先行発売が始まるので、気になる方はお早めにチェック！

フォッシルの新作ウォッチで魔法の時間を



ミッキーとフォッシルが作り上げたこの限定ウォッチは、シンプルでありながらも魔法のような世界観を持っています。

銀河の星々と宇宙を感じさせるデザインで、時間を刻むたびにワクワク感を楽しむことができます。手元に魔法を宿したい方や、ディズニーファンにはたまらない一品。

数量限定なので、是非この機会をお見逃しなく♪

ミッキーと共に魔法の時間を

「ディズニー・ミッキーマウス アストロノートウォッチ」は、フォッシルとディズニーのコラボレーションで生まれた特別なアイテムです。

宇宙飛行士に扮したミッキーと、精巧なデザインで時を刻むその姿は、どんな瞬間も夢と魔法を感じさせてくれます。

限定1,008本のプレミアムウォッチなので、早めに手に入れて、魔法の時間を一緒に楽しんでください♡