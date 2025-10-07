旬の季節到来！鮭をレンジだけで手間なくふっくら焼くコツ

パサつかせない！鮭のおいしい焼き方

そろそろ鮭がおいしい季節になりました。鮭は魚の中でも比較的リーズナブルなので、おうちで焼いて楽しんでいるという人も多いと思いますが、グリルを使うと後から洗うのが面倒だし、フライパンで焼くとうまく焼けない…というお悩みも。

レンジだけでふっくら食感に

そこでおすすめしたいのが「電子レンジ」です。レンジを使うと火加減の調整ができず、もっとパサついてしまうのではないかと心配された方も大丈夫！ 実はあるものを使うだけでふっくら仕上げることができるんです。そのあるものとは？





あるものの正体は、クッキングシート。クッキングシートで鮭を包むだけで、いつもパサついてしまっていた鮭がふっくら。鮭をはみださないように包むのがポイントです。おいしく仕上がるだけでなく、グリルを洗う手間も省けるのでおすすめですよ！

しっとりふわふわ！感動の味わい

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）には、楽・簡単・感動の言葉が！「レンジでは初めてですが、簡単においしく作れて驚きました」「感動！忙しい朝に最高のふっくらおいしい焼鮭が食べれました」など、そのふっくら感に皆さん大満足の様子です。





クッキングシートを活用するだけで忙しいときの魚調理が簡単に。1匹だけ焼きたいときにも便利ですよ。

画像提供：Adobe Stock