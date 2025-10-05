¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÄ¶µðÂçÅ¹ÊÞ¡Ö¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®Å¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªÅÔÆâºÇÂçµé¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤â½éÈäÏª
2025Ç¯9·î26Æü¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®¡×(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è)7³¬¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡ÖDAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¡×¡ÖStandard Products(¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä)¡×¡ÖTHREEPPY(¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼)¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÅÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊ£¹çÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ÇãÊª¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥À¥¤¥½¡¼½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡õ¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¶þ»Ø¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ÈÀìÌçÅ¹´éÉé¤±¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸Ø¤ë¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÔÆâºÇÂçµé¡ªÅ¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
¢£¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¡ª½é¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×ÃÂÀ¸
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥À¥¤¥½¡¼½é¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤À¤¤¤¾¤¦¡×¤À¡£¾Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤»Ñ¤¬ÆÃÄ§¡£É¡¤È¤·¤Ã¤Ý¤Ë¤ÏÂçÁÏ»º¶È¤Î¥í¥´¡È¥¹¥ê¡¼¥¢¥í¡¼¥º¡É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î³¹¤Î¥À¥¤¥½¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7³¬¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼Á°¤Ë¤ÏÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤âÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®Å¹¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤À¤¤¤¾¤¦¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£ÅÔÆâºÇÂç¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¡ª°µ´¬¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢3¥Ö¥é¥ó¥É¹ç·×¤ÇÌó828ÄÚ¤ÈÅÔÆâºÇÂç¤ÎÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ò¼Â¸½¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤¬6ËüÅÀ¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤¬2800ÅÀ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¤¬3500ÅÀ¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤Û¤É¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ýÇ¼¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢´á¶ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÏÀìÌçÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÊóÃ´Åö¤ÎçÐÅÄ±Ñ½Ó¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¤ª¤â¤Á¤ãÇä¤ê¾ì¤ÏÀìÌçÅ¹ÊÂ¤ß¤Î¹¤µ
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡×¤ÈçÐÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤ª¤â¤Á¤ã¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Öêµ¿À´ï(¤à¤·¤¸¤ó¤®)¡×¤Ç¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯110±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢2¿Í¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£ÃÎ°é·Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ö¥×¥Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£çÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØDAISO¤ÎÎØ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥×¥Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊÌ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£100¶Ñ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤¿Ìþ¤ä¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
çÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÇä¤ê¾ì¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¼ê¿¨¤ê¤â100¶Ñ¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Õ¼±
´Ú¹ñ¡¦ÌÀÆ¶(¥ß¥ç¥ó¥É¥ó)¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Å¹¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿½º´ï¤äÄÄÎóÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Çä¤ê¾ì¤À¡£¡ÖÀìÌçÅ¹¤ËÎô¤é¤Ê¤¤ÉÊ¿ô¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤³¶Ó»åÄ®Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈçÐÅÄ¤µ¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¾ì¤ÏÇãÊªµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ä¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®Å¹¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¿©´ï¤äÀ¸³è»¨²ß¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£°ñ¾ë¸©¤ÎÍÒ¸µ¡Ö¸þ»³ÍÒ¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Þ´Ö¾Æ¤ÎÃãÏÒ¤ä¾®»®¤Ï¡¢ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤À¡£
°ìÊý¡¢¡È¤¢¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ä¤é¤·¤¤¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¡×¤Ï¡¢¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½©Åß¸þ¤±¤Î¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£µ¨Àá´¶¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢»¨²ß¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÀÇ¹þ1200±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢10·î4Æü¡Á10Æü(¶â)¤Ï¡ÖStandard Products¡×¤ÎÀö´é¤»¤Ã¤±¤ó(¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¢ÀèÃå1200¿Í)¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¡Á17Æü(¶â)¤Ï ¡ÖTHREEPPY¡×¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á(ÀèÃå2000¿Í)¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»¨²ß¹¥¤¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥«¥¥Ã¥È¶Ó»åÄ®Å¹¤Î7³¬¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³·¿¤ÎÊ£¹çÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡á¿åÅçºÌ·Ã
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡á¿åÅçºÌ·Ã
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£