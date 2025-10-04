【WACOAL × beautiful people】ユニセックスレースアイテム第3弾登場

下着の概念を超えて、自由なスタイルを提案する「WACOAL MEN」と「beautiful people」のコラボレーションに待望の第3弾が登場しました。今回はオリジナルの花柄レースを使った［レースボクサー™］と［レーストップス］。性別を問わず楽しめるデザインと機能性を両立させ、ジェンダーレスなファッションをさらに広げてくれるアイテムです。

WACOAL × beautiful people コラボの魅力

「WACOAL MEN」と「beautiful people」は、2022年春夏から共同でプロジェクトをスタート。

第1弾のユニセックスパンツは計画比112％を達成し、注目を集めました。今回の第3弾では、透け感のある花柄オリジナルレースを採用。

通気性や快適さを重視しながら、アートなデザインを融合したユニセックス仕様の［レースボクサー™］と［レーストップス］を展開しています。

【ASTIGU】高橋愛も着用♡秋冬新作ソックスで脚元からおしゃれに

［レースボクサー™］の詳細

価格：4,950円（税込）



【WACOAL MEN ÷ beautiful people】［レースボクサー™］は、フラット設計のフロントで女性はもちろん、立体感を求めない男性にも対応。

裾の縫製を省きアウターに響きにくく、マチ部分は綿素材で快適なはき心地です。

サイズ：S／M／L（S=レディースM、M=レディースL、L=レディースLL相当）（カラー：ブラック（BL）／ブラウン（BR）／グレー（GY））

［レーストップス］の詳細

価格：9,900円（税込）



ペアコーディネートも楽しめる［レーストップス］は、同じオリジナルレースを使用したユニセックス仕様。

背中には「beautiful people」のタグを配し、日常の着こなしにも取り入れやすいデザインです。

サイズ：S／M／L（S=メンズXS、M=メンズS、L=メンズM相当）（カラー：ブラック（BL）／ブラウン（BR）／グレー（GY））

新しい自分を楽しむユニセックスアイテム

ジェンダーの枠にとらわれない自由な発想と、WACOALならではの快適さが融合した今回のコラボレーション。

［レースボクサー™］と［レーストップス］は、美しさと機能性を兼ね備え、ファッションに新たな風を吹き込みます。

あなたらしいスタイルを楽しみながら、心地よい毎日を叶えてくれるアイテムです。次の季節は、このユニセックスコレクションで新しい魅力を発見してみませんか？♪