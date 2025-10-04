¥í¥Ô¥¢¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë½é»²Æþ¡ª ¡ÖÆù¤Ç³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ÕÆü»Ô¤ÈÏ¢·È
¡¡OIC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¿©À¸³è¥é¥Ö¥é¥Ö¥í¥Ô¥¢¡×¡Ê¥í¥Ô¥¢¡Ë¤ÈÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÖÎéÉÊ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò10·î1Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì´óÉí³Û¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë½ÕÆü»Ô¤¬¡¢´óÉí³ÛÁý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ä©Àï¤È¤·¤Æ¥í¥Ô¥¢¤ØÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¡¢¥í¥Ô¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥Ô¥¢¤Ï¡¢½ÕÆü»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¡Ê2ÉÊ¡Ë¤ÈÀºÆù¾¦ÉÊ¡Ê4ÉÊ¡Ë¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´óÉí¶â³Û¤Ï¤É¤Á¤é¤â1Ëü±ß¡£
¡¡ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥í¥Ô¥¢ÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Î¼«¼ÒÀ½À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÎäÅà¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ô¥¶10ËçÆþ¤ê¡×¤È¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¥Ô¥¶¡¢¥í¥Ô¥¢¼«¼ÒÀ½¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Ô¥¶¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÎäÅà¥Ô¥¶¡Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡¦¾È¤ê¾Æ¤¥Á¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ý¥Æ¥È¡Ë³Æ3Ëç¥»¥Ã¥È ·×9ËçÆþ¤ê¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÄ¾·Â25cm¤È¼«Âð¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥í¥Ô¥¢¤ÎËÜ³Ê¥Ô¥¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡ÀºÆù¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Öµí¥×¥ë¥³¥®¡Ê·×1.7Ô¡Ë¡×¡ÖÌ£ÉÕ¤±µí¥¿¥ó3¼ï¡Ê250g¡ß3¡¢¹ç·×750g¡Ë¡×¡Öµí¥µ¥¬¥ê¡Ê¥Ï¥é¥ß¡ËÌ£ÉÕ¤±Æù¡Ê500g¡ß2¡¢·×1kg¡Ë¡×¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Ì£Á¹ÄÒ¤±¡Ê·×10Ëç¡Ë¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡üÁÚºÚ¤äÀºÆù¤Ê¤É¤ò½ÐÉÊ
