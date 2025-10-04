³Ú¤Ê¤Î¤Ë¥¥Þ¤ë¡ª¡©¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤ËÌÔ¥×¥Ã¥·¥å♡¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×
Ëè²ó¤Î¥«¥éー¤ÇÇòÈ±¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡£È±¤Ë±ü¹Ô¤¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤¬º£¤¹¤°¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢ÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö ¡ß ¶ËºÙ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶ËºÙ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¤Ñ¤Ä¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë½À¤é¤«¤¤Æ°¤¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÇòÈ±¤â¼«Á³¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤ò¥ï¥ó¥«ー¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÌÓÂ«¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬ºÝÎ©¤Á·Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Ë¡£½÷À¤é¤·¤µ¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
±ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ª¥êー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¤Î¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ª¥êー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥ª¥ó¡£È±Á´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë±ð¤ä¤«¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥ì¥¤¥äー¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ü¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£°ÅÈ±ÇÉ¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¾åÉÊ¤ÊÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤Ç¤¹¡£
ÍÉ¤ì´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ùー¥¸¥å¥ß¥Ç¥£
½À¤é¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ùー¥¸¥å¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶ËºÙ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥éー¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ë¶¯¼å¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇòÈ±¤â¼«Á³¤ËÊ¶¤ì¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¥°¥ìー¥¸¥å¥ß¥Ç¥£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¥¸¥å¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÇÉ¼ê¤µ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÇòÈ±¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤º½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤á¤Î´¬¤¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤â¥×¥é¥¹¡£Âç¿Í¤é¤·¤¤ÉÊ¤Î¤è¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
