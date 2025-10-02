【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月6日〜10月12日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では他者への対応に気を遣うでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分を取り巻く環境を整えていくのですが、そのためには周りの人を出し抜かないといけないこともあるようです。仕事や公の場では周りの人達が仕事だけ人間として認識しているようです。それによって、必要のないアドバイスをしてくることもあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
様々な人や様々な状況が応援や協力をしてくれるようです。気持ちや頭がついていかないこともありますが、１人ではない分、弱ってもいられないでしょう。シングルの方は、過去に傷を負ってきた人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこれまでと立ち回り方をかなり変えます。
｜時期｜
10月9日 罠を仕掛ける ／ 10月12日 縁を切るものがある
｜ラッキーアイテム｜
根菜類
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞