DJI¤Î·ÚÎÌ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖOsmo Nano¡×¤ÇÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿
DJI¤¬9·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¿·À½ÉÊ¡ÖOsmo Nano¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£52g¤È·ÚÎÌ¤Ê¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÈÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¡É¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥éËÜÂÎ¤òË¹»Ò¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼»£±Æ¤Ç¤¤ë·ÚÎÌ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡£2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç4K60fps¤Î»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ï¡¢DJI¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤ÏºÇ¾®¤È¤Ê¤ëÌó57¡ß29¡ß28mm¤Î¥µ¥¤¥º¡£ãþÂÎ¤ÏÇö¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£
Æ±¤¸¤¯¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÊÝ¸î¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÏ¿²è¥Ü¥¿¥ó¤Î¤ß¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð»£±Æ¤ò³«»Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ë²¡¤¹¤È»£±Æ¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤ë¤è¤ê¤¹¤Ð¤ä¤¯Æ°²è»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£²£¸þ¤¤Ç¤â½Ä¸þ¤¤Ç¤â»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£143¡ë¤Î¹³ÑFOV¤ÇºÇÂç4K60fps¤ÎÆ°²è»£±Æ¡¢ºÇÂç4K120fps¤Î¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤Î¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢1080p24fps¤Î²è¼Á¤ÇºÇÂç90Ê¬¡£
ÇØÌÌ¤ÈÄìÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢Å´À½¤ÎÊÉ¤ä´ù¤ËµÛÃå¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤¬²ÄÇ½¡£
ÄìÌÌ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥ê¡¼¥¹¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Osmo Action¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖOsmo Nano Î¾Êý¸þ¼§µ¤¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤òÆ±º¡£µÛÈ×¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤äÊÉ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÂ¾¡¢µÛÈ×¤ò³°¤¹¤È1/4¥Í¥¸·ê¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê»°µÓ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦ÀßÄê¡¦½¼ÅÅ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë³èÌö¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯
1.96¥¤¥ó¥Á¤ÎOLED¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÈÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¡É¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÄìÌÌ¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÃ¼»Ò¤ÇÁ°¸å¤É¤Á¤é¤Î¸þ¤¤Ë¤â·ë¹ç¤Ç¤¡¢±ÇÁü¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ä»£±Æ¡¦ÀßÄê¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£
ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥«¥á¥éËÜÂÎ¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»£±ÆÍÑ¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥«¥á¥é¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤ë¤ÈUSB-C¥Ý¡¼¥È¤ÈmicroSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¤«¤é½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤ò²ð¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë»ÅÍÍ¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤ËÆâÂ¢¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥éËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò20Ê¬¤Ç80¡ó¤Þ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢1080p24fps¤Î²è¼Á¤ÇºÇÂç200Ê¬¤ÎÆ°²è¤¬»£±Æ²ÄÇ½¡£
microSD¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥á¥éËÜÂÎ¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤ËÅëºÜ¤¹¤ëUSB-C¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤äPC¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢128GB¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇÂç600MB/s¡¢64GB¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇÂç400MB/s¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼§µ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼»£±Æ
¼§µ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤Ë¤«¤±¤ë¤È¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤«¤é¥«¥á¥é¤ÎÁõÃå¤¬²ÄÇ½¡£Î¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ÇPOV»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ²£¤Ë¤â½Ä¤Ë¤â»£±Æ²ÄÇ½¡£
Æ±º¤¹¤ë¼§µ¤¥Ï¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¼§µ¤¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤è¤ê·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤ò»£±Æ
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦ 2025¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤È°ì½ï¤Ë¼«»£¤êËÀ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤²°³°¤ÏÀÖ¤¤Å´¶Ú¤ä¶õ¤ÎÀÄ¡¢¿¢¤¨¹þ¤ß¤ÎÎÐ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢´ÇÈÄ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¾ÜºÙ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥ëÆâ¤ÏÄã¾ÈÅÙ¤Ê´Ä¶¤Ê¤¬¤é¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç²òÁü´¶¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤Ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖDJI Mimo¡×¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¤·¤¿Æ°²è¤¬´ÊÃ±¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ËÆ°²è¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ÇÊÔ½¸¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ë½ñ¤½Ð¤·²ÄÇ½¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¨¥ó¥É¥«¡¼¥É¡¢»úËë¤ÎÄÉ²Ã¤â¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤À¤±¤ÇÊÔ½¸ºî¶È¤¬´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤¤»£±Æ¡ÁÊÔ½¸¡Á¶¦Í¤Î¥Õ¥í¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¤òDJI¡ÖOsmo Nano¡×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖDJI Mimo¡×¤ÇÊÔ½¸
https://youtu.be/K9fKORmA9Bw?si=W5Tk06pCJPu7yRhI
¼§µ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼»£±Æ¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£È¢¤ÎÃæ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¡È¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤Æ°ºî¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËIQ¤ò¡È²¼¤²¤Ë¹Ô¤¯¡ÉÂÎ´¶¥²¡¼¥à¡ÖSARU BOX¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Ö¥ìÊäÀµ¤ÎHorizonBalance¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤¿¤á»ëÌî³Ñ¤¬¶¹¤¯¡¢Î×¾ì´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÁàºî¤¹¤ë¼ê¸µÃæ¿´¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¶¹³Ñ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤«¡¢½Ä¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥µ¤Ã¤È°Õ¿Þ¤·¤¿²è³Ñ¤Ç»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤··Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÊý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼ê·Ú¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
Á¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤òÈ¯ÁÛ¼¡Âè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¡¢Ä¶¾®·¿¤Ê¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎOsmo Nano¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤â¤è¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç1ÆüÃæ»£±Æ¤·¤Æ¤âÂ¿µ¡Ç½¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥Ã¥¯¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¡£¡ÖOsmo Nano ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¥ó¥Ü¡Ê64GB¡Ë¡×¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï4Ëü3890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÖOsmo Nano ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¥ó¥Ü¡Ê128GB¡Ë¡×¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï4Ëü8730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Î»£±Æ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÄó¶¡¡§DJI JAPAN