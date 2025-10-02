女優・タレントの西野亜弥（34）が2日までに自身の自身のX（旧ツイッター）を更新し、結婚と第1子妊娠を報告した。

「ご報告」として「ラジオ内にて発表させていただきましたが、私西野亜弥はかねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。現在お腹には新しい命が宿っております」とWおめでたを発表した。

インスタグラムでも大きなおなかの最新ショットも添えて「私事ですが、西野亜弥はかねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。そして現在お腹には新しい命が宿っております」と報告。「本当でしたら何が起こるかわからない世の中ですので、出産後母子とも健康で然るべきタイミングを見てご報告をしたかったのですが、デリケートでプライベートな情報を心無い方に勝手に流されてしまいこのような発表となってしまいました」と発表のタイミングが今となった理由を説明した。

「現在出演中のラジオ番組『おつコンD』のパーソナリティにつきましては、11月の放送をもちまして1度お休みをいただき、体調をみて出演を再開したいと思っております。また、お相手についてや出産時期などはプライベートな事ですので発表はいたしません」とした。

「今後も続けられる限り芸能のお仕事は引き続き頑張っていこうと思っておりますので、どうか今後も西野亜弥を応援していただけると嬉しいです」と記した。

2016年からアイドル活動を行い、21年3月に卒業。卒業後は舞台を中心し、女優として活動を行う。25年2月末にそれまで所属していた事務所を退所し、フリーとして活動することを発表していた。