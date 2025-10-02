この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【恐怖】『この人誰？』LINEの『知り合いかも』をスッキリ削除する手順 」というタイトルの動画で、ひらい先生が「知り合いかも」に表示される仕組みについて詳しく解説した。動画冒頭でひらい先生は、「LINEの公式ページに、知り合いかも？の仕組みがあるんですね」と前置きした上で、多くのユーザーが疑問に感じている「そもそも知り合いかも？に表示されるのはどんな場合ですか?」という問いに答えた。



ひらい先生によると、「知り合いかも？」に表示される主なケースは5つ存在するという。まず1つ目は「相手が自分の電話番号を保有しているLINEユーザーである場合」だ。これについて、「自分はその人の電話番号を知らないけど、相手が電話番号を知っているよという場合ですね。この場合に知り合いかも？に表示されるということなんですね」と強調した。さらに2つ目のケースとして「相手が自分のIDを知っていて、ID検索をして追加した場合」を挙げ、「自分のLINE IDというものが、LINEアプリから作ることができて、そのIDを検索することで友達追加ができる」と説明した。



3つ目の仕組みとして「この相手と一緒のグループに参加している」場合にも、「知り合いかも？」に表示されることがあるとのこと。動画内では「ID検索ってそもそも何？という方がいらっしゃると思うので」と、初心者にもわかるよう細かく解説する姿が印象的だった。



動画の締めくくりでは、「これはちょっと後ほどLINEアプリの方を見ながら解説していきたいと思います」と述べ、具体的な操作解説にも期待をもたせていた。