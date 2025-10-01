9月30日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太が、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）でアシスタントを務めた。バラエティ番組での露出を増やす宮舘だが、“激変” した姿が注目されている。

「麒麟」川島明とTBS・田村真子アナウンサーがMCを務める同番組だが、この日は宮舘が番組の顔を務めた。

「田村アナが29日から1週間夏休みに入ったことを受けて、日替わりアシスタントを置く形になったのです。月曜日はタレントの鶴崎修功（ひさのり）さん、火曜日は宮舘さん、水曜日は『櫻坂46』の小島凪紗さんが担当しました。

宮舘さんは生放送で緊張している様子でしたが、カメラに “キメ顔” を披露し、スタジオを盛りあげていましたよ」（スポーツ紙記者）

宮舘は9月29日のトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）や10月1日のバラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（同局系）にゲスト出演するなど、仕事は途切れない。ただ、Xでは、最近の宮舘に関して、

《舘様痩せた？すごいシュッとしてない？》

《舘様番宣とかでいそがしいのかな？？痩せたよねー》

《なんか最近舘様痩せた？！舘様は痩せなくていいんだよ！モチモチ舘様が一番素敵なんだから》

など、驚きや心配の声があがっている。

「宮舘さんは、Snow Manのなかでは少々 “ぽっちゃり” したビジュアルが認知されていました。ただ、3月のInstagramのライブ配信で、筋トレにハマっていることを告白。

トレーニングの成果なのか、以前に比べて、顔周りがスッキリした印象を受ける人も多いようです。ぽっちゃりからの激変ぶりが注目されたのでしょう」（芸能記者）

Snow Manは2025年でCDデビュー5周年を迎えた。4月に東京の国立競技場でライブをおこない、11月から5大ドームツアーを開催するなど、グループの仕事は好調だ。個々のメンバーも、ドラマやバラエティ番組へ出演しているが、宮舘も露出を増やしている。

「料理好きの宮舘さんが旬の食材を使って、アイデア料理を生み出す『黄金のワンスプーン！』（TBS系）は、深夜のレギュラー放送を経て、単発特番でゴールデンタイムに月2回ほど放送されています。

4月からラジオ番組『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）もレギュラー放送され、リスナーからの悩み相談や質問に真摯に向き合う姿勢が好評です。単独でバラエティ番組にゲスト出演する機会も増えています」（同）

優雅な振る舞いから「舘さま」の愛称で親しまれている宮舘。バラエティ番組でも、こうした言動で場を盛りあげているが、人知れず悩みを抱えていたという。

「宮舘さんは2021年の『Myojo』（集英社）のインタビューで、『僕は普段は口数も多くないし、いまだに言葉で何かを伝えるのもヘタです』と語っており、話すことへの苦手意識を持っていたようです。

とはいえ、最近は人前で話す仕事が増えており、“苦手分野” を克服したといえます。そうした宮舘さんの成長を喜ぶ一方、グループの仕事とあわせてハードスケジュールになり、無理をしていないか心配するファンもいるのだと思われます」（同）

バラエティ番組で、“ロイヤル” な地位を確立できるか。