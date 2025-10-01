Creative Industries Instituteが、2025年10月1日(水)から5日(日)までの5日間、EXPO2025 大阪・関西万博にて、ユニークなフェスティバル『デジタルドリーマーズ：ポーランドのゲーム』を開催します。

ポーランドのコンピュータゲーム業界を内側から体験できるイベントで、プロから家族連れまで楽しめる3つのゾーンで様々な企画が展開されます。

デジタルドリーマーズ：ポーランドのゲーム(Digital Dreamers: Games from Poland)

近年、国際的なヒット作を数多く生み出し、世界的に注目を集めているポーランドのゲーム産業。

本フェスティバルでは、その魅力と革新性を、ゲームの展示や体験、開発者とのミーティング、ワークショップなどを通じて多角的に紹介します。

開催概要

イベント名：デジタルドリーマーズ：ポーランドのゲーム(Digital Dreamers: Games from Poland)

開催日時：2025年10月1日(水)〜5日(日) 9:00〜22:00

開催場所：EXPO2025 大阪・関西万博 ギャラリーWEST

室内ショールーム1

「室内ショールーム1」では、大人向けのゲームやポーランドのビデオゲーム史に関する展示が行われます。

7歳以上向けのゲームゾーンでは、大人をターゲットとしたポーランドのコンピュータゲーム12作品を紹介。

教育ゾーンでは、ポーランドのビデオゲームの歴史に関する展示を楽しめます。

室内ショールーム2

「室内ショールーム2」は、ファミリーで楽しめるコンテンツが中心です。

ファミリーゲームゾーンには子ども向けスペースが設けられ、ポーランドのファミリー向けゲーム8作品が紹介されます。

インタラクティブゲームセクションでは、人気の教育ゲーム「Scottie Go!」も体験可能です。

屋外エキシビションスペース - セントラルゾーン

フェスティバルの中心となる屋外スペースでは、様々な参加型イベントが実施されます。

ポーランドをテーマにしたコスプレコンテスト(10月1日 17時〜19時)がメインイベントとして開催されるほか、ポーランドのゲーム開発者とのミーティング（英語・日本語）や、子ども・ティーン向けのプログラミング体験ワークショップなどが楽しめます。

主催者コメント

Creative Industries Institute(CII)ディレクターのアレクサンドラ・シマンスカ氏は、次のように述べています。

「大阪・関西万博でのポーランドのゲーム紹介は、ポーランドのクリエイティブ経済の中でも最もダイナミックで革新的な分野を披露する、またとない機会です。

文化や技術、未来のビジョンのハブである万博は、芸術、ストーリーテリング、技術、そして世界的な配信の可能性を融合させたゲームにとって最適な舞台です。

このフェスティバルは、ポーランドゲームショーを私たちと共に制作するゲーム開発者にとっても、潜在的なパートナーや観客とつながる理想的な場になります。」

世界的に評価が高まっているポーランドゲームの魅力を、実際にプレイするだけでなく、開発者との交流やワークショップを通じて多角的に体験できる貴重な5日間です。

EXPO2025 大阪・関西万博で開催される「デジタルドリーマーズ：ポーランドのゲーム」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポーランドのゲーム業界を内側から体験！デジタルドリーマーズ：ポーランドのゲーム(Digital Dreamers: Games from Poland) appeared first on Dtimes.