冷房に頼らない、かしこい涼しさ。節電にも効く、衣類用冷感スプレー【激冷えくん】がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
通勤前に、寝る前に。スプレーひと吹きで、暑さをリセット！冷却スプレー【激冷えくん】がAmazonに登場!
激冷えくんのスプレーは、衣類にスプレーするだけで汗と反応し、ひんやりとした冷感をもたらす暑さ対策アイテム。冷感持続成分を配合しており、汗が引いた後も爽快な感覚が続く。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
通勤・通学前や暑い室内での使用に適しており、シャツや寝具などに吹きかけることで、涼しく快適な時間を演出。衣類に付着した汗のニオイ菌を除菌・消臭し、清潔感もキープできる。低アルコール処方で肌への刺激を抑え、爽やかなミントの香りが心地よさを引き立てる。
たっぷり使える400ミリリットルの大容量タイプで、日常使いはもちろん、熱帯夜の寝具ケアや節電対策としても活躍。
冷房に頼らず、衣類から涼しさを届ける新しい冷感習慣。
