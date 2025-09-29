上手な人はどこが違う？ セーターとデニムで「普通だけど可愛い」コーディネートの作り方





日常着だからこそ「特別に」

シーズンを問わずに活躍するデニム。暖かくなってきたこれから、デニムを軸にして着たい服、試したい組み合わせや、惹かれる色。繰り返し見て明日のコーディネート、これからの買い物計画に役立つコーディネートを総まとめ。







白シャツとデニムに「厚手のゆるニット」

分厚い短め丈ニットと白シャツをセットで。ニットの色を選ばず整いやすい組み合わせ。シャツ・デニム・パンプス、という背筋の伸びる正統派アイテムを合わせつつ、それとは真逆のリラックスシルエットのニットを１枚かぶせる。「ゆるすぎ」という印象も解決しつつ、心地よくもキレイという理想のスタイルが完成。







パリジェンヌのような「デニムで甘く」のバランス感覚

気どらないドレスアップにも頼れるのはやっぱりデニム。トップスとシュシュをベロア素材でそろえ、あえてヒップラインをアピールするジャストフィットのデニムを合わせて後ろ姿も抜かりなく。そんなシンプルな上下を軸にすれば、ヴィヴィッドなカラーコートや柄パンプスなど、色柄の遊びも上手くまとまる。







かわいい色は「脱力系で胸元開き」

「甘くてかわいい」を詰め合わせたデザイン。ルーズなシルエットのモヘアニットも鎖骨がのぞく胸元のカッティングで凛とした表情に。アームをふくらませたシルエットも色の強さと、ふんわりとした素材の甘さを中和。







（上手な人ほど使っているテクニック）

