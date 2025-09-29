10月から始まる「NHKの新たなインターネットサービス（NHK ONE）」、“サービスの利用開始”をタップするとスマホだけでも“月額1100円”の「ネット受信料」がかかる？ 解約の流れも解説

NHK は2025年10月に「 NHK ONE」というサービスを開始する予定で、これによりスマホや パソコン などの環境でさまざまなサービスを楽しめます。しかし、 NHK ONEのサービス開始によってスマホや パソコン しか持っていなくても受信料がかかるのではないかと不安に思う人もいるでしょう。 本記事では、 NHK ONEの概要や利用方法、解約の流れを解説します。

2024年5月17日に成立した改正放送法により、NHKのネット活用業務が必須業務になりました。これにより、テレビなどNHK放送の受信設備を設置しない人に対しても、継続的・安定的に情報提供する義務が課せられます。

必須業務化を受け、NHKはより多くの視聴者層に情報提供を実施するため、2025年10月に新たなインターネットサービス「NHK ONE」を開始する予定です。

このサービスには番組の同時配信や見逃し配信、ニュース記事や動画などの情報をスマホやパソコンなど視聴者の環境に合わせて届けるとしています。なお、NHK ONEの開始に伴い、現行サービスの「NHKプラス」は2025年9月30日に終了する予定です。



NHKによると、NHK ONEは受信契約が必要なサービスとしています。ただし、世帯ですでに受信契約を結んでいる場合は別途の契約は不要で、追加の費用もかかりません。

一方、世帯にテレビがなく、スマホやパソコンだけで利用する場合は、新規に受信契約の手続きが必要で、地上契約と同額の受信料がかかります。

具体的には、「ご利用にあたって」の画面で「サービスの利用を開始する」を選択すると、サービスアカウント（NHK ONEアカウント）と受信契約情報の登録・連携が必要になります。なお、地上契約の受信料は月額1100円です（沖縄県は除く）。



受信契約の解約にはNHKへの「届け出」が必要！ 解約の流れを解説

NHKの資料によると、NHK ONEを利用している人が受信契約を解約する場合は、アカウントの削除だけでなく、NHKに必要事項を届け出る必要があります。配信の受信終了に伴う受信契約の解約手続きで、NHKは以下の3つを確認するとのことです。

●アプリとブラウザいずれでも配信を受信しない

●本人と同一世帯の方が今後どの端末でも配信を受信しない

●テレビをはじめとする受信機が設置されていない

なお、通常NHKの受信契約を解約するためにはテレビをはじめとする受信機の設置がないことの事実確認が必要とされています。ただし、テレビを持たずNHK ONEを利用して配信を受信している場合、解約にあたってスマホやパソコンを廃棄する必要はありません。

また、同資料によれば、サービスの利用終了と解約手続きの流れについては以下の通りです。

1.サービスアカウントを削除する

2.NHKふれあいセンターなどを通じて、解約の届け出をする（解約事由等、必要事項の届け出）

3.NHKにて届け出内容の確認

4.NHKにて解約届の受理

現時点では、受信契約の解約手続きは原則電話での申し出の後、解約届の提出が必要となっています。NHK ONEの解約の際は、受信契約の解約手続きを忘れないようにしましょう。



まとめ

2025年10月に開始するNHK ONEを利用するためには受信契約が必要ですが、すでに世帯で受信契約を結んでいる場合は別途の契約は不要です。一方、世帯にテレビがなくスマホやパソコンだけで利用する場合は新規に受信契約の手続きが必要で、地上契約と同額の受信料がかかる点には注意しましょう。



