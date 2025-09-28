脱・税理士の菅原氏が警告！オンライン照会時代の不都合な真実『預金口座の動きは税務署に全て見られている？この特徴がある口座は勝手に疑われます。』
YouTube動画『預金口座の動きは税務署に全て見られている？この特徴がある口座は勝手に疑われます。』に出演した脱・税理士の菅原氏が、預金口座の情報が国税当局にどこまで把握され、どんな口座が税務調査の標的になりやすいのかについて切り込んだ。
冒頭で菅原氏は「国が全ての国民の財産を管理する時代に入っていく」と警鐘を鳴らし、悪気がなくても「勝手に疑われる」現実に触れる。背景として、税務署がオンライン照会で銀行等に対し個人の口座情報を迅速に把握できる体制が整いつつある点を指摘。従来の“足で稼ぐ”照会に比べ、今は名前を入力すれば全国の口座状況が一覧化されるイメージで、監視の解像度は明らかに上がっているという。照会に対応する金融機関は現時点で概ね7割。銀行だけでなく、信用金庫・保険会社・証券会社まで射程に入り、いずれ8～9割、最終的にはほぼ網羅に近づく見立てだ。
では、何が「不自然」に見えるのか。菅原氏は税務当局が過去の脱税事例から抽出したパターンを踏まえ、要注意の「怪しい口座」5項目を提示する。
5項目とは、各地に多数の預金口座を持っている、高額な出金が多い、高額な入金がある、入金だけあって出金がない口座、海外に預金口座を持っていることなどで、詳しい理由と合わせて説明される。
菅原氏は、行き過ぎた監視の是非に踏み込みつつも、実務的な視点は冷酷だ。口座の目的（メイン/サブ、事業/個人）を明確化し、入出金の根拠資料を残しておく。家族間の資金移動は贈与の手当て（書面化・申告）を怠らない。海外口座は管理負担や申告義務を見越し、数字の整合性を優先する。ここで取り上げた論点は、無用な疑念を招かないための最低限の備えに資する。
なお、動画では各項目について具体的な金額感覚や、当局が着目する痕跡の見方まで踏み込んで解説されている。自分の口座に当てはまる点が1つでもある人は、本編で判断の線引きを確認するとよい。預金口座の管理に不安がある人や相続・副業の申告を見直したい人にとっても、実務的なリスク感度を磨く上でも有用な指針となるはずだ。
