アイドル級のさらツヤ素髪へ！TWICEのサナなどK-POPアイドル御用達ヘアアーティスト監修「SINORU(シノル)」の“やわ髪整形”って？
K-POPアイドルみたいなさらさらでツヤツヤな髪は女の子の永遠の憧れ。ステージで輝くあの美髪に近づくためには、スタイリングはもちろん、素髪そのものの質感が重要。髪質は生まれつきだけのものじゃない――毎日のヘアケアで、理想の髪質へと導くことができる。今回は、韓国俳優・K-POPアイドル御用達サロン「サロンハーツ」の代表が監修した、思わず触れたくなるようなアイドル級の“さらツヤ素髪”へと導く新ヘアケアブランド「SINORU(シノル)」を紹介。
【画像】TWICEのサナをはじめ、多くのK-POPアイドルから支持を集めるヘアアーティスト、ペク・フングォンさん
■K-POPアイドルが信頼するトップヘアアーティスト監修の新ヘアケア「SINORU」
「SINORU」は、TWICEのサナさんやBLACKPINKのジスさんなど、数々のK-POPアイドルや韓国俳優から絶大な信頼を得ているヘアアーティスト、ペク・フングォンさんと日本のフレグランスブランド「ラブパスポート」が共同開発したヘアケアブランド。2025年10月24日(金)より、シャンプー、トリートメント、ヘアセラム、ヘアオイルの4製品が発売される。
ペクさんが経営する「サロンハーツ」は、韓国国内に3店舗、台湾に1店舗を構える人気サロン。彼が大切にしているのは「素髪そのものを美しくする」という哲学。スタイリングだけでは叶えられない、健やかで美しい髪を目指すという考え方が、今回のブランド開発の核となっている。
ブランド名の「SINORU」は、韓国語で「新月」を意味する言葉。すべてをリセットして新しいサイクルが始まる瞬間をイメージしているのだとか。毎日のケアで髪も心も整えて、明日はまた新しい自分になれる--そんなすてきなコンセプトが込められている。
9月19日には「SINORU」のブランド発表会が行われた。「SINORU」の世界観を表現した会場には、多くのメディアが駆け付け、今回のアイテムを監修したペク・フングォンさんも出席。「今までのシャンプーは土地ごとに異なる水の質に適応できていなくて、うまく泡立たない点が問題でした。洗っているつもりでも、泡がきちんと地肌まで浸透していなくて汚れが落ちていないケースも意外にあって…。今回の『SINORU』は何度も試行錯誤を重ねて、どんな水質でもきめ細かな優しい泡できちんと汚れを落としてくれます」と魅力を熱く語ってくれた。
■素髪からやわらかく整える、新発想“やわ髪整形”
「SINORU」が提案するのは“やわ髪整形”という新しいケア。髪を補修してしなやかに整えることで、子どものころのようなやわらかくてツヤのある素髪へと導くというもの。
その秘密は、独自の「美髪管理コンプレックス」という毛髪補修処方にある。シルクやケラチン、ヘマチンなどの成分が、キューティクルの内側と外側からダブルでアプローチ。さらに、髪の内部のスカスカを埋めるCMC類似成分も配合されているので、ダメージ髪もしっかり補修してくれる。
■4ステップで触れたくなる素髪へ
やわらかな素髪を毎日キープするには、正しいステップでケアすることが大切。「SINORU」の4アイテムを順番に使うことで、髪本来の美しさを最大限に引き出してくれる。
■【STEP1】シャンプー
ケアの始まりは夜のシャンプーから。「シルキーソフトシャンプー」は、アミノ酸系洗浄成分を使用した優しい処方。滑らかな泡立ちで髪1本1本を包み込み、きしまずやわらかな指通りに。PPT系洗浄成分も配合されているので、洗いながら髪のダメージも補修してくれる。
■【STEP2】トリートメント
「シルキーソフトトリートメント」は、まるで髪の柔軟剤のような働きをしてくれる。高浸透ビタミンC誘導体、CMC類似成分、18-MEA類似成分など、こだわりの成分をたっぷり配合。さらっとしたテクスチャなので洗い流しやすく、シャワーの時短にもなるのがうれしい。
■【STEP3】ヘアセラム
タオルドライした髪に塗布し、ドライヤーで乾かすときに使うのが「ハイドロシルキーセラム」。ベタつかず、さらっとなじむテクスチャで、水のような光るツヤとうるおいを髪に与えてくれる。翌朝の髪のまとまりが全然違うと実感できるはず。
■【STEP4】ヘアオイル
髪全体に薄く広がり、1本1本にすっと馴染むのが「シルキーヴェールオイル」。アルガンオイルやマカデミアナッツオイルといった贅沢な成分が配合されているのに、重さは一切なし。まさに無重力級の使い心地で、さらっとやわらかく髪をまとめてくれる。仕上げにドライ後になじませてもいいし、パサつきが気になる場合は、ドライヤーの途中で半渇きの状態でつけてから乾かせばよりしっとり感が得られるはず。
■優しく広がる月下香の香りにうっとり
30年以上にわたりフレグランスに携わってきた「ラブパスポート」だからこそ、香りにもとことんこだわっている。「SINORU」の香りは、日本と韓国の両方で愛される花々と果実を重ねた、優しく奥行きのある月下香(チューベローズ)の香り。
トップノートのマンダリン、グアバ、ジンジャーから始まり、ミドルノートのジャスミン、チューベローズ、オレンジフラワーへ。そしてラストノートのムスク、シダーウッド、バニラへと続く豊かな香りが、シャンプーのたびにバスルームいっぱいに広がる。毎日のヘアケアタイムが、まるで高級スパのような心地よいひとときに変わりそう。
■月の満ち欠けをイメージした美しいボトルデザインも注目
「SINORU」のボトルは、月の満ち欠けをイメージしたデザイン。描かれた優美な曲線が洗練された雰囲気を醸し出し、バスルームやパウダールームにオブジェのように馴染む。シャンプー、トリートメント、ヘアセラム、ヘアオイルの4製品すべてにこのアイコニックな形状を採用しているので、並べて置くだけでおしゃれな空間に。
気になる価格は、各アイテム2750円とサロン品質なのに手に取りやすい設定。4アイテムすべてそろえても1万1000円だから、本気で髪を変えたい人にはむしろコスパがよいかも。この秋、理想の髪への第一歩を踏み出してみてはいかが？
アイテムは2025年10月24日(金)より、オンラインストア「FITS you. STORE」とQoo10で先行発売。2025年12月4日(木)からはAmazonと楽天でも購入可能になる予定だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
