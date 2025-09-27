【あ然】「喫茶店でプロポーズを」盗難車で暴走事故起こした60代男のあきれた言い訳「プロポーズするはずの彼女などいない」ことが判明　韓国

韓国で撮影されたのは、危険極まりない暴走車の姿だ。

盗難車で危険極まりない暴走

ハンドルを握っていたのは60代の男。

一体なぜこのような行為に及んだのか。

事故が起きる少し前、路上に止められた白い車から持ち主たちが離れるやいなや、1人の人物がすーっと近づいてくる。

これが、事故を起こした男だった。

男は車の中を覗き込み、誰もいないことを確認すると運転席へと乗り込み走り出す。

戻って来た持ち主は途方に暮れている様子だった。

暴走の末に逮捕された男の供述

一方、車を盗んだ男は焦っているのか、ハンドル操作を誤り、縁石に乗り上げた。

そしてそのまま車列に突っ込み、身動きがとれない状態になってしまう。

ところが、男は盗んだ車を置いてスタスタと徒歩で逃走。

しかし、警察から逃げ切れる訳もなく、約30分後に身柄を拘束された。なぜ男は車を盗み事故まで起こしたのか？

現地の警察によると、「彼女を探すためだった」「喫茶店でプロポーズしなければならない」などと口にしていたという。

ところが警察が調べたところ、男には彼女がいなかったという。

