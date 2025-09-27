ハロウィン限定♪クリスピー・クリーム・ドーナツの“秋の味覚モンスター”全種をチェック

2025年のハロウィンシーズン、クリスピー・クリーム・ドーナツから登場するのは、“秋の味覚”をモンスターに変身させた限定ドーナツたち。スイートポテトやモンブラン、パンプキンなど秋ならではの美味しさを楽しめるコワ可愛いスイーツです♡ ボックスやミニサイズも揃い、家族や友人とのシェアにもぴったり。甘くてちょっぴり怖い特別なひとときを彩ります。

ハロウィンドーナツ限定フレーバー

『スイート ポテト ゴースト』（356円／イートイン363円）は紫いも風味コーティングとスイートポテトクリームでゴーストを表現。

『モンブラン クリーム モンスター』（378円／イートイン385円）はマロンクリームとバニラクリームにぎょろりとした目玉がユニーク。

『キャラメル パンプキン ジャック』（356円／イートイン363円）はキャラメルカスタード入りで、パンプキンの甘さを楽しめます♪

さらに『チョコ スパイダー』（291円／イートイン297円）、『ハロウィン スプリンクル』（291円／イートイン297円）も限定登場。

ボックスで楽しむハロウィン

人気の『オリジナル・グレーズド®』を組み合わせた贅沢なボックスも勢ぞろい。

価格：12個・2,808円／イートイン2,860円

『ハロウィン ダズン ハーフ』

価格：6個・1,706円／イートイン1,738円

価格：3個・1,058円／イートイン1,078円

『ハロウィン ミニ ボックス』

価格：20個・2,592円／イートイン2,640円

『ハロウィン ミニ ボックス ハーフ』

価格：10個・1,522円／イートイン1,551円

『ハロウィン ミニミニ ボックス』

価格：3個・561円／イートイン572円

ミニシリーズは紫いもやパンプキン、きなこ、チョコなど5種類をカラフルに楽しめます。

コワ可愛いドーナツでハロウィンを♡

今年のクリスピー・クリーム・ドーナツは、秋の旬を楽しみながらハロウィン気分を盛り上げる特別なラインナップ。

ソロでもシェアでも楽しめるサイズやボックスが揃い、選ぶ時間までわくわくが止まりません♪

“秋の味覚モンスター”と一緒に、甘くてちょっぴり怖いひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。