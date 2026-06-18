恐れていたことが起きてしまいました…。

お義母さんのクレーマー気質に気づいたお嫁さんは、結婚式を無事に終えるため入念に準備を進めていたのですが…ドレスのお色直し中に怒号が聞こえてきたんです。

もう、お願いだから大人しくしててー!!

>>【まんが】私の義母はクレーマー

(ウーマンエキサイト編集部)